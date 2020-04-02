Türk Telekom CEO'su Ümit Önal: Korona yatırım planlarımızı etkilemeyecek

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE



Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, izolasyon günlerinde ‘internetim kesilir mi?’ kaygısı yaşayan tüketiciye garanti verdi; “Artan talebi yönetebilecek altyapımız var” dedi. Önal, “Yatırımlarda aksama olmayacak” diye ekledi.

İzolasyon günlerinde, eve kapanan insanlar için ekmek, su kadar elzem bir ihtiyacı daha var; internet. İşini uzaktan yürütmek için de görüşemediğin yakınlarınla iletişim kurmak için de gündemi takip etmek için de internet şart. Bu yüzden korona günlerinde ‘ya kalmazsa’ diye markete koşup makarna stoklayan tüketici, aslında aynı kaygıyı evindeki internet için de duyuyor; ‘ya şebeke yetmez de internetim kesilirse…’

Bu konuda kafalardaki soru işaretlerini giderebilecek şirket ise kuşkusuz ki Türkiye’nin internetinin yüzde 70’inden fazlasını taşıyan Türk Telekom. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’a bu soruyu ’yeni normal’e uyum sağlayarak, telekonferans üzerinden sordum. Öğrendim ki artık Türk Telekom çalışanları görüşmelerini yapmak için artık sadece bu yöntemi kullanıyor. İşte Ümit Önal’ın yanıtları…

Koronayla birlikte neler değişti Türk Telekom’da?

Rutinlerimiz yeniden şekilleniyor. Çalışanlarımızı birbirinden ayırmaya, izole etmeye ve evden çalışmaya yönlendirdik. 30 binin üzerinde çalışanımızla hem bireylerin hem şirketlerin hayata bağlı kalmasını sağlayan bir iş yaptığımız için bizim için içerdeki hayatla sahadaki hayat farklı. Mesela bu görüşmeyi yapmamızı sağlayan arkadaşlarımızın bir kısmı sahada, baz istasyonların hayatına devam etmesiyle ilgileniyor, bir kısmı evdeki internetimizi ya da ofiste internetimizi ayakta tutmak için çalışıyor. Tabii artan bir talep var. Bu talebi karşılamak için sahada ekiplerimiz normalde olduğundan daha fazla bir ekip sayısıyla iş yapmaya gayret ediyorlar. Biz bunu milli bir görev olarak görüyoruz. O yüzden daha aktifiz.

Sene başında 2020 için belirlediğiniz yatırım hedefi neydi?

Biz 2019’u çok iyi kapattık. Son 11 yılın en yüksek FAVÖK rakamına ulaştık, son 7 yılın da karlılık rekorunu kırdık. 2020 hedeflerimizi belirlerken de bu rakamlar bizi motive etmişti. 2019’da 4.9 milyar TL yatırım yaptık, 2020’de ise bu rakamı 5.8 milyara çıkarmayı hedefledik. Bu yatırımların içinde internet erişimi, penetrasyon erişimi, mobil, baz istasyonları, kapasite artırımı, 5G’ye hazırlık hepsi var.

YENİ YÜZÜ: İMİRZALIOĞLU



Peki Korona bu planları etkiler mi?

Son 5 yılda mobil abone pazar payımız 6 puan arttı. Dolayısıyla biz zaten mobil kapasite yatırımlarımızı yapmaya devam ediyorduk. Bizim pazar payımızı karlı şekilde yüzde 30’un üzerine çıkarma hedefimiz sürüyor. Biz 2020’de müşteri deneyimini artıracak alanlara odaklanma stratejimiz vardı. Geçtiğimiz günlerde yeni marka yüzümüz Kenan İmirzalıoğlu’yla bir kampanyaya başladık. Türkiye’nin fiber altyapısının yüzde 80’inde imzamız var. 304 bin kilometre ana fiber uzunluğumuz var. Dolayısıyla sadece merkeze değil, herkese internet götürebilmek için yatırımlarımız devam edecek.

Dışarıdan gelen malzemeler yok mu?

Huawei’nin yanında Nokia ve Ericson’la da çalışıyoruz. Tek bir sağlayıcı bağımlığı olan bir operatör değiliz, tedarikçilerimizi alternatifli olacak şekilde çokluyoruz. Operasyonlarımızda kullandığımız birçok ürün için yerlilik görüşmelerimiz de sürüyor. İnsanların ya da çalışanların sokağa çıkmasını engelleyecek bir ortam olmadığı sürece Fiberin yaygınlaşmasının önünde bir engel görmüyorum.

Sosyal izolasyon sürecinde evine sınırsız internet almak isteyenlerin sayısı yüzde 25’in üzerinde arttı. Son 15 günde 150 bin eve sabit internet bağlantısı yapıldı. Tabii evlere gittiğimizde en yüksek önlemleri alıyoruz

SEYAHATLER AZALACAK TOPLANTILAR DEĞİŞECEK



Bu virüsün ve eve kapanma süreci vatandaşın davranış alışkanlıklarını nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz?

Bu virüsün etkisinin ne kadar süreceğine dair çok uluslu danışmanlık şirketlerinin raporları var. Buna göre bir 2020’nın ikinci çeyreğinin sonuna kadar sönümlenerek devam edecek bir senaryo, bir de 2021’in ortalarına kadar gidecek bir senaryo var. Tabii her iki durumda da data tüketimi artacaktır. Diğeryandan bu süreçten mutlaka ekonomi de sosyoloji de etkilenecek. İş tehditleri de olacak yeni iş fırsatları da oluşacak. Mağazalar kapanacak ama online ticaret artacak. Yeme içme, eğlence sektörleri şekil değiştirecek. Online konserler başladı bile. Ve pandemi geçtikten sonra da bu alışkanlıkların bir kısmı hayatımızda kalmaya devam edecek. Belki seyahatlerimiz azalacak. Toplantıları daha fazla video konferans üzerinden yapacağız. Online ticaret hayatımızda kendine radikal bir şekilde yer edinecek. Özetle bu süreç dijital dünyaya hızlı ve zorunlu bir geçiş olacak.

GÜNDÜZ TRAFİĞİ % 50 AKŞAM İSE % 30 ARTTI



Herkes evlere kapanınca internetten film, dizi izlemeye yüklendi. İşler de evden yapılıyor. Nasıl bir trafik artışı oldu bu sosyal izolasyon sürecinde?

Gün içerisinde trafiğin yüzde 50 arttığını söylemek mümkün. Akşam trafiğinde de yüzde 30 artış var. Daha çok sabit internet ihtiyacı artıyor. Halkın eve çekilmesiyle mobile olan ihtiyaç azalıyor. Dolayısıyla mobilde yoğun bir kullanım görmüyoruz. Sabitte de kapasitemiz oldukça iyi. Öğrencilerin eğitim aldığı EBA TV platformunun trafiğinde de bizim veri merkezimiz kullanılıyor. Öğrencilerin bu platforma ulaşması için bu trafiği yönetebilecek gibi görünüyoruz.

SENARYOLARIMIZ VAR ŞU ANDA 2. FAZDAYIZ



Şirket olarak farklı senaryolarınız var mı?

Virüs salgını başladığından itibaren değişik fazlanmış haldeki senaryolara göre şirketin davranış biçimlerini belirledik. Buna göre 3 fazımız var. Biz şu an ikinci fazdayız. 3. faz virüsün bizim eksostemimizde, şirketimizde görülmesi anlamına geliyor. Tabii bu faz senaryoları içinde sadece Türk Telekom çalışanları değil, temelinde hizmetin devamına dair senaryolar da var. Bu yurtdışında üretilmiş modemin lojistik olarak Türkiye’ye gelmesini de sahalarımızda çalışan erişim ekipmanlarımızın işletmesini de içeriyor. Tabii kendi sektörümüzle ilgili olarak dünyada bu salgını yaşamış ülelerdeki deneyimler, operatörlerin bu trafik artışını nasıl yönettikleri ve müşteri deneyimini nasıl devam ettirdilerini görmek, bizim gibi virüsle sonradan tanışan bir ülke için bir avantajdı.

TEYAKKUZDAYIZ KİMSE İNTERNETSİZ KALMAYACAK!



Bu süreçte vatandaşta önce bir gıda ve kolonya paniği oldu. Sonda da ‘ya aşırı yüklenmeden internetim kesilirse kaygısı başladı. Makarnacılar, ‘ülkeyi makarnaya boğarız’ dedi. Kolonyacılar ‘herkese yetecek kolanla var’ açıklasamı yaptı. Siz ne diyorsunuz?

Türkiye’nin internetinin yüzde 70’inden fazlasını taşıyan ve mobilde yüzde 29 pazar payı olan bir şirket olarak şunu net söyleyebilirim; Trafik artışı bizim şebekelerimizi zorlayacak boyutta değil. Mevcuttaki talebi karşılayacak kapasitemiz var. Zaten biz operatörler hayatın bu yönüne değil, artan trafiğe artan müşteri bazımıza, hayatın yoğunlaşmasına yönelik bir kapasiteye hazırlanıyoruz. Gelebilecek yoğunluğu da çok rahat yönetebileceğimizi öngörüyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Teyakkuzdayız.

ONLINE RÖPORTAJ



Sosyal izolasyon günlerinde Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’la röportajımızı telekonferansla yaptık.