Türk teknolojisi dünyaya ihtisas bölgeleri açacak

Miray Çimen

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bir grup gazeteciyle bir araya gelerek soruları yanıtladı, ihracat stratejilerini değerlendirdi. Yüksejk teknolojili ürün ihracatını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Pekcan, “Şu an yüzde 3-4 bandında. İhtisas serbest bölgelerinde uluslararası yatırımcıları çekmeyi, teknoloji seraları haline getirmeyi ve teknoloji yatırımlarını buralara çekmeyi planlıyoruz. Yatırımcılardan kime bu fikrimden bahsetsem katılımcı oluyorlar. Teknoloji odaklı yatırımlara ve dijitalleşmeye son derece önem veriyoruz. Gerek gümrüklerde, gerek iç ticarette, gerek uluslararası ticarette dijitalleşmeyle ilgili çok ciddi çalışmalarımız var” dedi.

VERİLERE ÜCRETSİZ ERİŞİM

Bakanlık bünyesinde Veri Analitiği Mükemmeliyet Merkezi kurulacağını belirten Pekcan, “Bütün ticari verilerin toplandığı bir noktaya çevirip ve iş insanımızın uluslararası verilere ücretsiz olarak ulaşabileceği bir odak nokta haline getirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

İhracat master planı bu ay açıklanacak

Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan ve bir süredir üzerinde çalışılan İhracat Master Planı’nın ne zaman açıklanacağına ilişkin soru üzerine Pekcan, “Aslında Bakan Albayrak açıklamıştı, biz zaten o programın içinde yürüyüroruz. Devam eden çalışmalarımız ve hedeflerimizi de bu ay içinde kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

Eximbank’ta KOBi oranı yüzde 72’lere geldi

ExImbank kredileri hakkındaki bir soruyu de cevaplayan Bakan Ruhsar Pekcan, şöyle konuştu: Eximbank’taki KOBİ oranı yüzde 50’lerden yüzde 72’lere geldi. Yüzde 75’e çıkarmayı hedefliyoruz. Ve bizim TL kredilerimiz normalde sadece KOBİ’lere kullandırılan krediler. Ama bunu yüksek teknolojili ürün ihracatı yapan firmalarımıza da kullandırmanın önünü açtık ki bu ürünlerin ihracatını teşvik edelim.