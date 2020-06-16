Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8221
  • 7,7438
  • 378.937
  • 109556
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Türk şirketten 1 dakikada Kovid-19 testi
16 Haziran 2020 Salı 03:06 | Son Güncelleme:

Türk şirketten 1 dakikada Kovid-19 testi

Türk şirketten 1 dakikada Kovid-19 testi

Türk genetik teknoloji şirketi Genomize, her 100 örnek için 30 dakikaya kadar çıkabilen veri analizi süresini yapay zeka kullanarak 1 dakikaya kadar indiren yeni bir yazılım geliştirdi.

Açıklamaya göre, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından kullanılmak üzere geliştirilen Kovid-19 yazılımı, günlük 40 bin test yapıldığı düşünüldüğünde sağlık personeline aylık yaklaşık 6 bin saat iş saati tasarrufu sağlayacak. Yazılım Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılmaya başlandı. Genomize’nin kurucusu moleküler biyolog Erşen Kavak, geliştirdikleri yazılımı ücretsiz olarak tüm ülkelerin kullanımına açtıklarını söyledi. 

Çad Sağlık Bakanı: Elimizde sadece Türkiye'den gönderilen 25 solunum cihazı var
Belediye Başkanı isyan etti: Sizce bu normal mi arkadaşlar!
Erzincan'da bir araç nehre düştü: Ölü ve yaralılar var!
Uluslararası topluma çağrı: Hesap sorulsun!
İran'dan sonra Meksika da ambargoya rağmen Venezuela'ya akaryakıt satmaya hazır
Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu, o anlar kamerada

Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu, o anlar kamerada

İlk detaylar geldi! Milli elektrikli tren raylara inmeye hazır

İlk detaylar geldi! Milli elektrikli tren raylara inmeye hazır

15 Haziran 2020 burç yorumları! Bugünkü burç yorumların&#x

15 Haziran 2020 burç yorumları! Bugünkü burç yorumlarını neler bekliyor?

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu

İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonu