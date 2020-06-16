16 Haziran 2020 Salı 03:06 | Son Güncelleme:
Türk şirketten 1 dakikada Kovid-19 testi
Türk genetik teknoloji şirketi Genomize, her 100 örnek için 30 dakikaya kadar çıkabilen veri analizi süresini yapay zeka kullanarak 1 dakikaya kadar indiren yeni bir yazılım geliştirdi.
Açıklamaya göre, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından kullanılmak üzere geliştirilen Kovid-19 yazılımı, günlük 40 bin test yapıldığı düşünüldüğünde sağlık personeline aylık yaklaşık 6 bin saat iş saati tasarrufu sağlayacak. Yazılım Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılmaya başlandı. Genomize’nin kurucusu moleküler biyolog Erşen Kavak, geliştirdikleri yazılımı ücretsiz olarak tüm ülkelerin kullanımına açtıklarını söyledi.