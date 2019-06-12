Türk şirketi iyzico 165 milyon dolara PayU'ya satıldı

Dünyanın en büyük teknoloji yatırımcısı olan Naspers Group bünyesinde 17 ülkede faaliyet gösteren PayU, 2013 yılında Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın tarafından kurulan iyzico’yu satın aldı. Bu satın almayla beraber Türkiye, PayU’nun Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesi içerisinde Polonya’dan sonraki en büyük ikinci pazarı haline geldi. Türkiye’de Amazon, H&M, ZARA, sahibinden.com gibi 30 binden fazla e-ticaret sitesinin ödeme alt yapısını sağlayan iyzico, 165 milyon dolara satıldı. Bir “e-ihracat köprüsü” niteliğinde de olacak bu birleşme, iyzico’nun geliştirdiği teknolojileri PayU’nun mevcut durumda faaliyet gösterdiği pazarlara sunmasını sağlarken, Türk satıcılarının özellikle Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine ve Afrika’ya ihracatını da kolaylaştıracak.

3 kişinin hayaliydi

iyzico’nun kurucu ortağı ve CEO’su Barbaros Özbuğutu, “3 kişi başladığımız bu hayal 150 kişilik bir ekibe, milyarlarca liralık işlem hacmine sahip, ülkemizin e-ihracat menzilini 1.5 katına çıkaran Türkiye’nin en başarılı teknoloji şirketlerinden birine dönüştü” dedi.