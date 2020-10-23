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23 Ekim 2020 Cuma 14:15 | Son Güncelleme:

Türk şirketi ile Ukrayna devlet savunma şirketi ortaklık anlaşması imzaladı

Türk şirketi ile Ukrayna devlet savunma şirketi ortaklık anlaşması imzaladı
AA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkilerin benzeri görülmemiş bir seviyede olduğunu belirterek, "Türkiye ile korvetler, motorlar, silahlı insansız hava araçları ve hava savunma sistemleri üreteceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom bünyesindeki gaz türbini üretim şirketi Zorya-Mashproekt ile Türk şirketi LODOS Propulsion Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ortaklık anlaşması imzaladı.

Türk şirketi LODOS Propulsion Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ile Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom bünyesindeki gaz türbini üretim şirketi Zorya-Mashproekt ortaklık anlaşması imzaladı.

AA'da yer alan habere göre, Zorya-Mashproekt şirketinden yapılan açıklamada, Türk şirketi LODOS Propulsion Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Haluk Bayraktar başkanlığındaki temsilcileri ile Ukroboronprom yetkililerinin bir araya gelerek şirketin tesislerinde incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

Görüşmede tarafların, sivil ve askeri ürünlerin üretimi ve tedarikinde iş birliği olanakları ile enerji ve altyapı alanında potansiyel ortak projeleri değerlendirdikleri belirtilen açıklamada, tarafların ilişkileri derinleştirmek için mutabakat imzaladıkları belirtildi.

Söz konusu mutabakatın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin geçen hafta Türkiye’ye düzenlediği resmi ziyaret esnasında imzalanan anlaşmaya dayandığı açıklandı.

Zorya-Mashproekt Üst Yöneticisi Denis Gordienko, eylül ayındaki Türkiye ziyareti sırasında tarafların iş birliği için karşılıklı ilgi gösterdiğini belirterek, imzalanan mutabakatın Zorya-Mashproekt'in Türk piyasasına girmesi konusunda yeni bir adım olduğunu kaydetti.

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