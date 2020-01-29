Türk Metal toplu iş sözleşmesi zammı ne kadar? MESS toplu iş sözleşmesi zam oranı sizlerle..

Türk Metal toplu iş sözleşmesi zammı ne kadar? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türk Metal Sendikası ile MESS arasında toplu sözleşme uzun süredir devam ediyordu. Beklenen haber geldi. Türk Metal Sendikası ile MESS, metal iş kolundaki 200 iş yeri ve 130 bine yakın çalışanı ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesinde uzlaştı. Türk Metal toplu iş sözleşmesi zammı ne kadar? merak ediliyor. İşte MESS toplu iş sözleşmesi zam oranı..

TÜRK METAL TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ZAMMI NE KADAR?

Türk Metal Sendikası ile MESS, metal iş kolundaki 200 iş yeri ve 130 bine yakın çalışanı ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesinde uzlaştı.

Uzun süredir devam eden ve grev aşamasına kadar gelen Türk Metal Sendikası ile MESS arasında toplu sözleşmede uzlaşıya varıldı.

2019-2021 dönemini kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesiyle işçilere ilk altı ay yüzde 18,49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25,50 oranında zam yapıldı.