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  3. Türk Metal Sendikası ile MESS toplu iş sözleşmesinde uzlaştı

Türk Metal Sendikası ile MESS toplu iş sözleşmesinde uzlaştı

Türk Metal Sendikası ile MESS toplu iş sözleşmesinde uzlaştı

Türk Metal Sendikası ile MESS, metal iş kolundaki 200 iş yeri ve 130 bine yakın çalışanı ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesinde uzlaştı.

Türk Metal Sendikası ile MESS, metal iş kolundaki 200 iş yeri ve 130 bine yakın çalışanı ilgilendiren grup toplu iş sözleşmesinde uzlaştı.

2019-2021 dönemini kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesiyle işçilere ilk altı ay yüzde 18,49, ilk yıl toplamında ise yüzde 25,50 oranında zam yapıldı.

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