'Türk Lojistik Merkezleri'yle uzak ülkelere ihracat artacak 

Özgül Öztürk

ABD Başkanı Trump’ın Çin ürünlerine getirdiği ekstra vergiler ve Çin’in buna karşı yaptığı misillemelerle iki ülke ticaret hacmi ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 azalarak 47,7 milyar dolara geriledi. Çin’le ticarette sorun yaşayan Amerikalı firmaların yönünü alternatif pazarlara çevirdiğini belirten İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: “Türkiye bu fırsatı iyi değerlendirmeli. Yurtdışında açılan Türk Ticaret Merkezleri verimli çalışmadığı için kapatıldı. Bunların yerine Türk Lojistik Merkezleri açarak bu pazarlara ulaşabiliriz” dedi.

REKABETTE BİR ADIM ÖNE GEÇELİM

Bu trendi gören Çin’in şuanda Dubai’de 6 milyar dolarlık yatırımla bir lojistik merkez kurduğunu anlatan Avdagiç, “Türk firmalarının ürünlerinin depolanacağı ve sipariş anında müşteriye ulaştırılacağı bu tip lojistik merkezleri biz de açmalıyız. Böylece ABD, Çin, Japonya, Kore, Dubai gibi pazarlardan gelen siparişleri anında tedarik edip rekabette bir adım öne geçebiliriz. Şuanda bir Türk yatırımcı Dubai’de 5 bin metrekare bir yer kiraladı. Bunun gibi biraz daha pratik sonuç odaklı işlere yönelmemiz lazım” diye konuştu. Avdagiç, sınır ötesi e-ticaret kanallarının da geliştirilmesinin de büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

SİPARİŞLER ÇİN’DEN TÜRKİYE’YE KAYIYOR

Avdagiç: “Kayseri’den ABD’ye yatak ihraç eden bir işadamı Amerikalı alıcıdan 120 bin dolarlık yatak siparişi alıyor. Müşterinin o kadar acelesi var ki 110 bin dolar ödeyip, hava kargoyla gönderiyor. Türkiye’nin en büyük fayans üreticilerinden birinin CEO’su ABD karo pazarında Türkler için 600 bin dolarlık fırsat olduğunu söylüyor. Ama bizim orada olmamız lazım. ABD’li tüketici gidip o anda mağazada varsa alıyor, yoksa almıyor. Beklemez.”

Savaşlar artık teknolojiyle gerçekleştiriliyor

Suudi Arabistan’daki petrol rafinerisine drone’la yapılan saldırıyı değerlendiren İTO Başkanı, “Bir ülke gelip bir tane drone’la petrol üretiminizi yüzde 7 azaltacak hasar veriyor. Dünyada savaşlar artık teknoloji üzerinden yapılıyor” diye konuştu.

‘GÖZLEME’ KAPİTALİZMİ ŞAHLANDI

Son yıllarda arama motorları, sosyal medya kanalları ve mal satış platformlarında gezinen tüketicilerin davranışlarını gözlemleyip, çeşitli algoritmalar yoluyla buradan veriler çıkaran çeşitli teknoloji şirketlerinin türemeye başladığına dikkat çeken Avdagiç, “Bugün yeni bir kapitalizm çeşidiyle, bir ‘gözleme’ kapitalizmiyle karşı karşıyayız. Bu verileri alan devlet veya şirketler dünyada bir adım öne çıkıyor. Türkiye bu süreçte veriyi işleyip değerlendirmede geri kalmamalı” dedi.