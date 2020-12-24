24 Aralık 2020 Perşembe 03:12 | Son Güncelleme:
Türk Lirası'na teşvik için çifte adım
Hükümet, Türk Lirası'na teşvik için iki ayrı adım attı.
Bankaların tahvil ve bonolarında stopaj düşürülürken, mevduatta da stopaj indiriminin 31 Mart’a kadar devamı kararlaştırıldı. Mevduat faizlerinden; vadesiz ve ihbarlı hesaplarla 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5’e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3’e, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan oran yüzde 0’a çekildi. Uzmanlar, bu adımları TL cinsi varlıklara yatırımcıları teşvik olarak yorumladı.