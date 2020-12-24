Türk Lirası'na teşvik için çifte adım

Bankaların tahvil ve bonolarında stopaj düşürülürken, mevduatta da stopaj indiriminin 31 Mart’a kadar devamı kararlaştırıldı. Mevduat faizlerinden; vadesiz ve ihbarlı hesaplarla 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5’e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3’e, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan oran yüzde 0’a çekildi. Uzmanlar, bu adımları TL cinsi varlıklara yatırımcıları teşvik olarak yorumladı.