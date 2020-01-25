Türk kadın girişimci dünyaya örnek oldu

Özgül ÖZTÜRK

Hamilelik döneminde giyecek kıyafet bulamayınca, Accouchee isimli bir marka kuran 36 yaşındaki kadın girişimci Ilgın Özdemir Yazgan, kısa sürede büyük başarılara imza attı. Doğum öncesi ve sonrası dönemlerde kadınların iş hayatı ve sosyal hayattan kopmamalarını hedefleyen şık ve fonksiyonel tasarımlar hazırlayan Yazgan, İngiltere eski Başbakanı Tony Blair’in eşi Cherie Blair’in kurduğu ve kadın girişimcileri destekleyen programlar yürüten Cherie Blair Foundation For Women’ın destek programına katılmaya hak kazandı.

CLINTON DESTEKLİYOR

Markasını kısa sürede dünyaca ünlü mağaza zincirleri Harvey Nichol’s ve Galeries Lafayette’de satışa sunmaya başlayan genç girişimci, Cherie Blair’in davetiyle 22 Ocak’ta başlayan Dünya Ekonomik Zirvesi’nde ABD eski Dış İşleri Bakanı Hillary Clinton tarafından da desteklenen ‘Dünyada 100.000 Kadın’ projesinin lansmanında ‘Örnek Girişimci’ olarak hikayesini anlattı. Davos’un ilk günü düzenlenen toplantıda, aralarında dünyanın en zengin ilk 100 kişisi, işadamları, siyasetçilerin olduğu seçkin konuklara bir Türk kadın girişimci olarak girişim yolculuğunu anlattı.

Hayali global marka olmak

150 bin dolar sermayeyle Accouchée’yi kurmaya karar verdiğini anlatan Yazgan, “Dünyada yılda 130 milyon kadın doğum yapıyor, bunların yüzde 43’ü işi bırakıyor, yüzde 60’ı bundan pişmanlık duyuyor. Hayalim kadınları sosyal hayattan ve iş hayatından koparmayacak global bir Türk markası olmak” diyor.

HARVEY NICHOLS’TA SATILIYOR

Türkiye’de Beymen, Harvey Nichols, Galeri La Fayette, Boyner gibi zincir mağazalarda ürünlerini satışa sunan Accouchée, 2020 yılı sonunda Amerika Birleşik Devletleri’nde satış için anlaşma imzaladı. Yazgan, hedefinin 2020’de Amerika’ya 150-200 bin dolarlık kıyafet satmak olduğunu söyledi. Geleceğin alışveriş trendinin E-ticaret olduğunu belirten Özdemir Yazgan, ilk etapta kendi mağazalarını açmak yerine, online satış mağazasını daha etkin yöneteceklerini dile getirdi.