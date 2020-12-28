Türk-İş ilk kez asgari ücret beklentisini açıkladı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “İşveren ve hükümet, asgari ücret ile ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz” dedi. Bir önceki toplantıda ise bir rapor sunan TÜİK ağır işlerde çalışan işçiler için asgari geçim tutarını 2792.10 TL olarak açıklamıştı. Asgari ücret halen 2324 lira olarak uygulanıyor.



KARAR NASIL ÇIKIYOR?



Komisyon’da hükümet, işçi ve işvereni temsilen 5’er üye bulunuyor. Komisyon, 2002’den bu yana 4 kez oybirliğiyle karar alabildi. 12 karar ise hükümet ve işverenin oyçokluğuyla çıktı. İşverenin itirazına rağmen işçi ve hükümetin oyçokluğuyla alınan karar sayısı ise 2002 yılından bu yana 2 oldu.