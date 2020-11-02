Türk iş dünyası Bakü'de... 'İşgalden kurtarılan bölgelere desteğe hazırız'

Türk Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın Bakü’de düzenlenen olağanüstü toplantısında, Türk dünyası iş camiasının Azerbaycan’a desteği ifade edildi. Türk dünyası iş camiası, ‘Azerbaycan’da Yeni Bir Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Dönemi’ temasıyla düzenlenen toplantıda, Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan topraklarının kalkınması için gelecekte ihtiyaç duyulabilecek her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ve Dağlık Karabağ meselesinde Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında yer aldığını bildirdi. Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türk Konseyi ülkelerinin bugüne kadar zorluklar karşısında güçlü bir dayanışma ve işbirliği sergilediğini belirtti.

KINAMA BİLDİRİSİ



Amreyev, Türk iş dünyasının Dağlık Karabağ meselesinde, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında bulunduğunu tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti. Amreyev, üye ülkelerdeki özel sektörün, Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan topraklarının kalkınması için her türlü desteği vermeye hazır olduğunun altını çizdi. Toplantı sonrasında kabul edilen bildiride de, Dağlık Karabağ sorununun Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın sivil yerleşim birimlerine düzenlediği saldırıların şiddetle kınandığı bildiride, dünya kamuoyundan Ermenistan’a, saldırılara son vermesini ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarından çekilmesini talep etmeleri istendi.

KALKINMA PROJELERİ



Bildiride ayrıca, Türk Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin, işgalden kurtarılan bölgelerde gerçekleştirilecek altyapı ve kalkınma projelerine katkı sağlamaya hazır olduğu belirtildi. Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Hem Türk dünyası iş dünyası hem de Türk iş camiası olarak işgalden kurtarılan bölgelerin gelişmesi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırız” dedi.

AZERBAYCAN’IN YANINDA DURACAĞIZ



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ermenistan’ın Azerbaycanlı sivillere yönelik saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirtti. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ermenistan’ın saldırgan tutumu ve Azerbaycan topraklarını işgali kabul edilemez. Bu haksız işgal son bulmalıdır. Tüm dünyayı, Ermenistan saldırılarına ‘dur’ demeye davet ediyorum. Biz, Türk iş dünyası olarak bu haklı davasında, Azerbaycan’ın yanında durmaya, desteklemeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

ALİYEV HEYETİ KABUL ETTİ



Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, beraberindeki heyetle birlikte Bakü’de olan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu kabul etti. Rifat Hisarcıklıoğlu söz kosunu görüşmeye ilişkin olarak, “Aliyev heyetimizi kabul etti. Görüşmede dayanışma ve destek mesajlarımızı aktardık” değerlendirmesinde bulundu.

HEYETTE KİMLER VAR?



Bakü'ye giden heyette, Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, TİSK İcra Kurulu Üyesi Metin Demir ve TOBB üyeleri yer aldı.

1.5 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİK GÜÇ



Türk Konseyi üyesi ülkelerin, genç ve 150 milyonu aşan bir nüfusa, 1.5 trilyon dolarlık milli gelire sahip olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, Türk dünyasının sahip olduğu doğal kaynaklarla, bulunduğu coğrafyada önemli bir ekonomik güç haline geldiğini ve bu gücü değerlendirmek gerektiğini kaydetti.