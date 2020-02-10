Türk hava sahasını saatte 232 uçak kullandı

Türkiye'deki havalimanları kullanılarak yapılan seferler ile transit geçiş sayısını kapsayan tüm uçuş trafiği 2019'da, bir önceki yıla göre 13 bin 71 artarak toplam 2 milyon 30 bin 291'e ulaşırken bu rakam saatte ortalama 232 uçağın Türk hava sahasını kullandığını gösterdi.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl, yaklaşık 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahası, ülkedeki tüm havalimanlarından düzenlenen seferler ile hava sahasındaki transit üst geçişler açısından yoğun bir dönemi geride bıraktı.

Geçen yıl, Atatürk Havalimanı'nda iç hatlarda 38 bin 818, dış hatlarda 99 bin 421 olmak üzere toplam 138 bin 239 uçuş yapıldı.

Aynı dönemde, Sabiha Gökçen Havalimanı merkezli 235 bin 72 seferin 135 bin 161'i iç hat, 99 bin 911'i dış hat olarak düzenlendi.

Tam kapasite hizmet vermeye başladığı 7 Nisan 2019'dan yılın son gününe kadar İstanbul Havalimanı'nda, iç hatta 82 bin 325, dış hatta 247 bin 474 olmak üzere 329 bin 799 sefer icra edildi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan 99 bin 216 sefer yapılırken bunların 79 bin 330'u iç hat, 19 bin 886'sı ise dış hat yolcularına hizmet verdi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan 2019'da iç hatta 59 bin 471, dış hatta 23 bin 721 olmak üzere toplam 83 bin 192 sefer icra edildi.

Sefer sayısını bir önceki yıla göre 20 bin 376 artıran Antalya Havalimanı'nda ise iç hatta 51 bin 683, dış hatta 160 bin 253 olmak üzere toplam 211 bin 936 sefer gerçekleştirildi.

Türkiye'deki tüm havalimanlarından icra edilen 1 milyon 553 bin 501 seferle geçen yıl toplam 209 milyon 92 bin 548 iç ve dış hat yolcusu seyahat etti.

"OVERFLİGHT" GEÇEN YIL ARTTI

"Hava aracının ülke hava sahasını herhangi bir yere inmeksizin katetmesi" olarak nitelendirilen transit üst geçiş (overflight) uçuşları açısından da Türk hava sahasında trafik arttı.

Geçen yıl 476 bin 790 uçağın, overflight için Türk hava sahasından geçiş yaptığı belirlendi. Önceki sene, transit üst geçiş yapan uçak sayısı 473 bin 51 olarak istatistiklere yansımıştı.

Havalimanlarından yapılan uçuşlara transit üst geçiş uçuşları da eklendiğinde Türkiye hava sahasını geçen yıl kullanan uçak sayısı 2 milyon 30 bin 291 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam 2018'de 2 milyon 17 bin 220'ydi.

AA