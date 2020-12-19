19 Aralık 2020 Cumartesi 00:00 | Son Güncelleme:
Türk gemi adamlarına Hong Kong fırsatı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hong Kong Denizcilik İdaresi arasında Türk gemi adamlarının artık Hong Kong bayraklı gemilerde çalışabilmelerine olanak tanıyan protokol imzalandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Türkiye’nin artan eğitim kapasitesiyle, dünyada gelişen gemi filolarındaki istihdamdan en fazla düzeyde pay almasının bakanlığın en önemli hedeflerinden olduğu da aktarıldı. Yapılan açıklamada imzalanan protokolün bu anlamda Türk denizciliğine önemli katkılar sağlayacağı da kaydedildi.