Türk gemi adamlarına Hong Kong fırsatı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Türkiye’nin artan eğitim kapasitesiyle, dünyada gelişen gemi filolarındaki istihdamdan en fazla düzeyde pay almasının bakanlığın en önemli hedeflerinden olduğu da aktarıldı. Yapılan açıklamada imzalanan protokolün bu anlamda Türk denizciliğine önemli katkılar sağlayacağı da kaydedildi.