'Türk ekonomisinin kök hücreleri güçlü'

BBVA Grup Üst Yöneticisi (CEO) Onur Genç, Türkiye’nin kamu maliyesi olarak güçlü olduğunu belirterek, “Ekonominin kök hücrelerinde güçlü şeyler görüyorum” dedi. Genç “Mali tarafta kamu borcunun gayrisafi milli hasılaya oranı yüzde 32 civarında. Bu rakam birçok ülkede çok daha yüksek. İspanya’da yüzde 98’de, bu sene pandemi sonrasında yüzde 120’lere çıkması bekleniyor” diye konuştu.

Genç “Ülkemizin hakikaten potansiyeli çok yüksek. O potansiyeli işlersek çok daha iyi olacak bir noktada gözüküyor. Demografi çok önemli bir unsur. Ekonominin büyümesi için altta yatan en önemli faktörlerden biri o ülkenin ortalama yaşıdır. Türkiye’nin ortalama yaşı 31. İtalya’da 47, Almanya’da 46. Türkiye’nin ortalama yaşını çok konuşuyoruz ama bunun önemli bir faktör olduğunu bilelim” diye konuştu.

BANKA KRİZİ OLMAZ

Genç yaşında dünyanın en büyük bankalarından İspanyol BBVA’nın başına geçen Onur Genç “Bu salgın bir küresel bankacılık krizine dönüşmez. En büyük etkiyi karlılık ve kredi maliyetlerinde, kredi batık maliyetlerinde yükseliş olarak göreceğiz” dedi.

BANKALARI UZAKTAN ÇOK İYİ GÖRÜYORUM



Genç “Yurt dışından bakınca Türk bankacılık sektörü nasıl görünüyor?” sorusunu şöyle yanıtladı: “İyi bir yerde. Türkiye’nin bankaları ülkenin ekonomik olarak güçlü noktalarından bir tanesi. Türkiye’nin bankaları bir kere sermaye, likidite ve güç olarak çok iyi bir noktada. Uzun zamandır da böyle. Türkiye bankacılık sektörüne güç, sıhhat ve gelecek olarak hepimizin güven vermesi lazım. Garanti BBVA, bizim grup içerisinde çok özel bir yerde. Dolayısıyla bankacılık sektörü ve Garanti BBVA, sağlık ve sıhhat olarak genelde iyi. Türkiye bankalarını uzaktan çok iyi görüyorum.”