'Türk ekonomisi dünyaya göre daha hızlı iyileşti'

Koç Holding’den yapılan açıklamada, holdingin yılın ilk yarısında konsolide bazda toplam 74 milyar TL gelir ettiği bildirildi. Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Küresel koronavirüs salgınının etkilerinin devam ettiği yılın ilk yarısında, tüm gayretimizle değer yaratmayı sürdürdük. Ülkemiz ekonomisi, canlanan tüketici talebi neticesinde ana ihracat pazarlarımıza göre daha hızlı bir iyileşme gösterdi. Olumlu faiz ortamı ve ertelenen tüketim talebinin ikinci çeyreğe yansımasıyla, beyaz eşya ve otomotivde hızlı bir toparlanma yaşadık” dedi.

ETKİLERİNİ AZALTTIK



Levent Çakıroğlu, şöyle devam etti: “Bu sürecin menfi ekonomik etkilerini ihtiyatlı politikalarımız sayesinde azaltabildik. Topluluk şirketlerimiz, salgının etkilerini sınırlandırmak amacıyla hızlı bir şekilde gerekli önlemleri hayata geçirdi. Çalışma arkadaşlarımızın istihdam ve gelir kaybına uğramamasını sağladık.”