Türk dünyası birleşiyor

Dağlık Karabağ harekâtını sona erdiren ateşkes anlaşmasının en önemli kazanımlarından biri de Nahçıvan-Azerbaycan arasında koridorun kurulması oldu. Zaferle ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ ile birlikte ikinci özerk bölge Nahcıvan arasında karayolu bağlantısı kurulacağını duyurmuştu. Bu bağlantı ile Anadolu ile Türk dünyası kesintisiz bağlanmış olacak. Tüm bölgede heyecana neden olan bu yolun bir ayağını oluşturan demir yolu çalışması ise hız kazandı. 2018 yılında başlayan Kars-Iğdır-Nahçivan Demiryolu Projesi’nin tamamlanması ile birlikte tarihi İpek Yolu da yeniden canlanacak.

KESİNTİSİZ BAĞLANTI



Ermenistan’ın İran sınırına yakın topraklarında açılacak koridor ile Türkiye ve Azerbaycan tam bir asır sonra ilk kez karadan birbirine bağlanacak. Bu sayede Türkiye ile Orta Asya arasında jeopolitik ve jeoekonomik anlamda yeni bir dönem başlayacak. Türk dünyasının içinde yapay coğrafi engel ortadan kalkarken, bölgenin uzun vadede Türkiye ve Orta Asya arasında önemli ticaret ağı olması da bekleniyor.

İHRACAT ARTIRACAK



Açılacak koridor yeni bir ticaret potansiyeli meydana getirecek. Nahçıvan’daki muhtemel hattın yeri, mesafesi ve kullanım şekli; ikili ve çoklu ticaret, kargo taşımacılığı ile turizme varana kadar bölgeye ekonomik olarak yeni bir soluk getirecek. Böylece Türkiye’nin Orta Asya ile ihracat potansiyeli artacak, Türkiye’nin bölgede eli güçlenecek.

İRAN RAHATSIZ OLDU



Daha önce Azerbaycan’dan Nahcivan’a karayoluyla ulaşmak için Gürcistan veya İran üzerinden geçmek gerekiyordu. Azerbaycan ve Nahcivan arasında inşa edilecek koridor ile artık Azerbaycan’dan Nahcivan’a karşılıklı gelişlerle İran’ın bölgedeki etkisi de azalacak. Bu durumdan dolayı İran yönetimin rahatsız olduğu iddia ediliyor. Bunun nedeni ise Azerbaycan ve Nahçıvan arasındaki ticaretin 30 yıldır İran üzerinden yapılması. İran bu sayede hem Azerbaycan üzerinde politik etkiye sahip oluyor hem de bu ticaretten para kazanıyordu.

DEMİR İPEK YOLU’NA YENİ HALKA EKLENİYOR



Çin’in ‘Bir Yol Bir Kuşak Projesi’ kapsamında 30 Ekim 2017’de devreye giren Bakü Tiflis Kars hattı ile Çin’den yola çıkan bir tren 12 günde Türkiye’ye ulaşabiliyor. Nahcivan hattı üzerinden açılacak yeni tren yolu ile süre daha da kısalacak. Ön etüt çalışmalarına 2018’de başlanan Kars-Iğdır-Nahçivan hattı için süreç hızlandırılıyor.

ORTA ASYA BU YOLU BEKLİYOR



Yeni yol, Türk cumhuriyetlerde de heyecan yarattı. Konu Azeri ve Özbek işadamlarının yaptığı toplantıda da gündeme geldi. Azerbaycan Ulusal Girişimci teşkilatları Başkanı Mammad Musayev, etkili geçiş bağlantısının oluşturulacağını söyledi. Özbekistan Ticaret Odası Başkanı Adham İkramov ise yolun jeopolitik konumda olacağını belirtti.

‘KARAYOLU KISALINCA TÜM BÖLGEYE İHRACATIMIZ KATLANIR’



Orta Asya’ya taşıma yapan en büyük şirketlerden Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül açılacak yeni yolun Türkiye’nin ihracatına büyük katkısı olacağını söyledi. Gül “Mevcut durumda Batum’dan Gürcistana giriş yapıp oradan Bakü’ye ulaşmak gerekiyor. Sadece Batum-Bakü arası 1000 kilometreyi buluyor. Şimdi Iğdır’dan Nahçivan’a oradan da Azerbaycan’a ulaşmak mümkün olacak. Yol, Orta Asya’daki Türk cumhuriyetlere ulaşımı kısaltacak. Hesabıma göre 1000 kilometreye yakın bir kısalma olacak” dedi. Gül ayrıca zamandan tasarruf edileceğini de belirterek “Bu durum maliyetlere de yansıyacak. İhraç maliyetleri düşeceği için bölgeye ihracat da artacak” dedi.