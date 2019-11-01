Turizme 5 milyar liralık katkı sağlayacak 'Rota'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) iç turizm pazarını hareketlendirmek için hayata geçirdiği dijital proje “TÜRSAB Rota”nın lansmanı İstanbul’da gerçekleştirildi. Tek tuşla Türkiye genelinde binlerce acenteye ulaşmayı sağlayacak, üye bölge acentalara katkı sağlaması beklenen projeyle seyahatseverlere de TÜRSAB güvencesiyle güvenilir, uygun ve çok farklı tur paketlerinin sunulmasına aracılık edilecek. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Kayıt dışının önüne geçmeyi hedefleyen projeyle kısa vadede ülke ekonomisine 5 milyar TL’nin üzerinde ek katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi. Turizmin 12 aya ve ülke geneline yayılması için gösterdikleri çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkan projenin lokal acentalara büyük bir imkan sağlayacağına dikkat çeken Bağlıkaya şunları söyledi:

EKONOMİ CANLANACAK

“Bu platforma dahil olan üyemiz, binlerce acentanın tur paketine ulaşabildiği gibi kendi ürünlerini de bu platformdan pazarlayabilecek. Proje kapsamında üyelerin tamamına eğitim verilecek. TÜRSAB Rota Projesiyle, bir yandan vatandaşlarımızın seyahatlerini acenteler aracılığıyla gerçekleştirmesini teşvik ederken diğer yandan esnafımızın canlanmasına ve bölgesel iş hacminin artmasına destek olarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.”

1 MİLYON LİRALIK PROJE

Özellikle iç pazarda hareketlilik yaratmak ve üyelerine yeni iş alanları yatarmak için çalışmalar yürüten TÜRSAB’ın yeni projesinin yazılım için toplam 1 milyon TL yatırım yapılacak. Şu an web sitesi üzerinden kullanılan projenin mobil uygulamasının da en geç şubat ayında devreye alınması bekleniyor. İlk aşamada Türkçe geliştirilen platform, yakında 5 dilde hizmet vermeye başlayacak.

TEK TIKLA 13 BİN ACENTENİN TÜM PAKETLERİNE ULAŞILIYOR

Projekapsamında TÜRSAB, paket turlardan oluşan bir pazar yeri kuracak ve üyelerine farklı imkanlar sağlayacak. TÜRSAB üyesi 13 bin acenta tek tıkla Türkiye’nin her tarafından binlerce acentenin sağladığı tur paketi seçeneklerine ulaşabilecek. Acenteler, çok sayıda çeşitlilik sunan tur paketi seçeneklerini bu platform üzerinden yerli müşterilerine sunabilecek.