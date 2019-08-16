Turizme 35 milyarlık bayram harçlığı

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya ve Muğla’da, Kurban Bayramı’nda yaşanan doluluk oranları turizmcilerin yüzünü güldürdü. Türkiye’deki tüm turizm merkezlerinde yaşanan yoğunluğun yanı sıra Antalya’da beş günlük bayram tatilinde tesisler yüzde 100 doldu. Nüfusu 4 bin olan Muğla’nın Ula İlçesi’nde de bayram tatilinde günlük ziyaretçi sayısı 100 bine ulaştı.

otellerde yer kalmadı

İlçede, günübirlik tekne turlarında da tam doluluk sağlandı. Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde binlerce yerli turist, tatilini huzur içinde geçirdi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, yaptığı açıklamada, bayram tatilinde tüm otellerin yüzde 100 dolu olduğunu, 450 bin konaklama yapıldığını söyledi. Yılın son uzun tatiline tüketicinin ilgi gösterdiğini belirten Atmaca, şunları kaydetti:

akdeniz ve ege doldu

“Türkiye genelinde 5.5 milyon insanın kendi şehirlerine, 4.5 milyon insanın da sahil kesimine seyahat etmesini öngörüyorduk. Aldığımız son verilere göre, Kurban Bayramı’nda 10 milyon insan seyahat etti, 35 milyar liralık ekonomik gösterge ortaya çıktı. Bu da bizi mutlu etti. Özellikle Akdeniz ve Ege’de yoğunluk yaşandı.”

Tur teknelerine büyük talep geldi

GÜNEY Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Marmaris’te otellerde tam doluluk yaşandığını, esnafın da yüzünün güldüğünü söyledi. Deniz Ticaret Odası Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı ise bayramda teknelerin her gün turlara tam dolulukla çıktığını ifade etti. Marmaris’te günlük 15 bin tatilcinin teknelerle tura çıktığına değinen Bağlı, “Guletler ise mavi turlarda günlük 5 bin tatilciyi koylara taşıdı. Bayram tatili boyunca her gün yaklaşık 20 bin tatilci mavi tur keyfi yaşadı” diye konuştu.

Antalya’ya 700 bin kişilik akın

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı ise, bayramın dış pazar talebinin yoğun olduğu bir döneme denk geldiğini bildirdi. “Antalya’da beş günlük bayram tatilinde 600 bine yakın yabancı, 100 bin civarında da iç pazardan 700 bin kişilik turizm hareketi yaşandı” diyen Yağcı, tesislerde doluluk oranının yüzde 100 olduğunu anlattı. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık da turizm sezonun bekletileri doğrultusunda gittiğini söyledi. Ayık, “Türkiye genelinde tüm bölgelerde yoğunluk vardı. Bayramda ciddi seyahatler yapıldı. Zaten kıyı bölgelerinde yabancı turist trafiğinin yoğun olduğu bir dönemdi” ifadelerini kullandı.

Nüfusunun 25 katı misafir

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Yöre Temsil Kurulu Başkanı Bilal Korkmaz, Alanya’da yoğun geçen tatilin esnafın yüzünü güldüğünü vurguladı. Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya ise tatilcilerin Akyaka Mahallesi’nde yoğunluk oluşturduğunu vurgulayarak, “Nüfusumuzun 25 katı misafir ağırladık. Kazançlı bir bayram yaşadık” diye konuştu.