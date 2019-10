'Turizmde yükseliş başlıyor, Londra ve Paris'le yarışırız'

2019 yılını 50 milyon turist ve 35 milyar dolar turizm geliriyle kapatmayı hedefleyen Türk turuizminde hedefler büyük. Kanadalı otel zinciri Four Seasons’ın işletmeciliğinde Sultanahmet ve Beşiktaş’ta toplam iki oteli bulunan Astay Gayrimenkul, 2020 yılına pozitif bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

BARIŞ HAREKATI ETKİLEMEDİ

Türk turizminin 2019’da toparlandığını ve 2020’de yeniden yükselişe geçeceğini anlatan Four Seasons Hotels Istanbul Otel Müdürü Nihat Yücel, “Four Seanson’ın dünya genelinde 115 oteli var. 2013 yılında oda fiyatlarımız Londra, Paris ve New York’taki Four Seasons’larla yarışır hale gelmişti. 2020’de yeniden bu ülkelerle yarışacağına inanıyoruz” dedi. Yücel, Barış Pınarı Harekatı’nın da rezervasyonlara etkisi olmadığını, yabancı misafirlerin artık Türkiye’yi tanıdığını söyledi.

ATIKLARI GERİ DÖNÜŞTÜRÜYOR

Four Seasons Otelleri olarak, sürdürülebilirlik konusuna özel önem verdiklerine dikkat çeken Nihat Yücel, bu alanda gerçekleştirdikleri çalışmaları da şöyle sıraladı: “Sultanahmet’teki otelimize aldığımız kompost sistemiyle günlük yaklaşık 200 kilo kullanılmayacak durumdaki organik atığı gübreye çevireceğiz. Bunun karşılığını da yüzde 70 su, yüzde 30 da gübre olarak alıyorsunuz.”