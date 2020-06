Turizmde hedef tüm otellere sertifika

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, dünyada da ilk örneklerden biri olan ‘Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı’yla koronavirüs sürecinde oteller, restoranlar ve kafeler, havalimanları, tur ve transfer araçları olmak üzere dört ayrı kategoride sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygunluk açısından sertifika veriliyor. Şu ana kadar Türkiye genelinde 81 otel sertifikasını alıp, kapılarını güvenle açarken, tüm otellerin uygulama kapsamına girmesi hedefleniyor. Böylece Türkiye turizmde ‘güvenli’ tesisleriyle dünyaya da bir mesaj vermiş olacak.

81 OTEL, 11 RESTORAN ALDI

Belgeler, Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı 10 yetkili firma ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan başvurular üzerine denetimler sonucunda firma ve kuruluşlara teslim ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 13 Haziran itibarıyla Türkiye genelinde 401 otel ve 50 restoran/kafenin başvuruları alındı. Bunlardan 81 otel ve 11 restorana ‘Sağlıklı Turizm Belgesi’ verildi. Başvuruları alınan diğer otel, restoran/kafelerle ilgili denetim süreçleri devam ediyor.

ANTALYA İLK SIRADA

Antalya, hem başvuru hem belge verilen otel sayısıyla Türkiye’de ilk sırada yer alıyor. Türkiye’de ilk Sağlıklı Turizm Belgesi, Antalya’nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesindeki Sueno Deluxe Belek & Golf Belek’e verildi. 149 başvurunun bulunduğu Antalya’da belge verilen otel sayısı 31’e ulaştı. İstanbul ise, 61 başvuru ve 14 otel sayısıyla ikinci sırada yer alıyor. İstanbul’u 5’er otelle Ankara ve Trabzon, 3 otelle Muğla takip ediyor.

Misafirlerimizi ağırlamaya hazırız

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, 15 Haziran’da iç turizmde, yurtdışı uçuşlar başladığında da dış pazarda hareketlilik beklediklerini söyledi. Başvuruların ve belge alan işletme sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Yağcı, “Antalya, dünya turizminde önemli bir potansiyele sahip. Önce iç turizmde, sonra dış turizmde misafirlerimizi ağırlamaya hazırız” dedi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da, “Büyük bir çaba harcıyoruz. En kısa zamanda Antalya’daki tüm oteller sertifikasını almış olacaktır” diye konuştu.

ANTALYA: Aydınbey Kings Palace, Alibey Resort Sorgun, Club Blue Waters, Selge Beach Resort, Side Premium Hotel, Sueno Hotels Beach Side, The Corner Park, Crown Plaza, Grand Park Lara Hotel, Concorde De Luxe Resort, Grand Park Kemer, Akka Hotels Alinda, Doubletree By Hilton, Rixos Hotel Tekirova, Khan Otel, Akra Hotel, Barut Lara Resort, Rixos Downtown, Rixos Premium Belek Otel, Cornelia Diamond Golf Resort&SPA, Sarp Belek Hotels, The Land of Legends Theme Park, Voyage Belek, Akka Hotels Andeton, First Class Hotel, Gold Island, Goldcity Otel, Rubi Platinum SPA Resort Suites, Syedra Princess Otel, Xpreia Saray Beach Otel, Şah İnn Paradice Tatil Köyü.

İSTANBUL: Akgün İstanbul Otel, Eresin Hotels Sultanahmet, Eresin Taksim&Premier Otel, Hilton İstanbul Bomonti, Crowne Plaza İstanbul Florya, Dedeman Bostancı Otel, Hilton Bosphorus, Hilton İstanbul Kozyatağı, Nidya Hotel Esenyurt, Radisson Blu Vadi İstanbul, Radisson Hotel President Beyazıt, Radisson Residence Avrupa TEM, Ramada By Wyndham İstanbul Asia, Sheraton İstanbul Ataköy Hotel.