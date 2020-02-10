Turizmde çift haneli rekorun ayak sesleri

Turizmde erken rezervasyon rakamlarına göre bu yıl çift haneli büyüme bekleyen sektör temsilcileri, 2020’yi de rekorla kapatmayı hedefliyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye’nin geçen yıl 51.7 milyon ziyaretçi ve 34.5 milyar dolar turizm gelirine ulaştığını söyledi. Çorabatır, “Erken rezervasyon rakamlarına göre, herhangi bir problem çıkmadığı takdirde sezon sonunda çift haneli büyümeyi göreceğimizi tahmin ediyoruz. Antalya’ya gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31’lik artış gösterdi. Bu durum diğer bölgelere de aynı oranda yansıdığı takdirde 2020 sonunda 57 milyonun üzerinde turist ağırlamayı düşünüyoruz” diye konuştu.

THOMAS COOK ETKİLEMEDİ

Thomas Cook’un iflasının ilk zamanlarda sektörü endişelendirdiğini ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde atılan adımlarla bu tur operatöründen kaynaklanan eksikliğin diğer tur operatörleriyle doldurulduğunu anlatan Çorabatır, “İngiltere pazarında kayıp değil, bilakis artış bekliyoruz” dedi. Hollanda pazarında da 2019’u yüzde 12’lik artışla kapattıklarına değinen Çorabatır, bu ülkede gerçekleştirilen Uluslararası Utrecht Turizm Fuarı’nda yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu pazarda bu yıl da çift haneli büyüme beklediklerini bildirdi. Çorabatır, Almanya ve Rusya pazarlarında da ciddi artış beklediklerini, erken rezervasyonların, geçen senenin aynı dönemine göre daha iyi durumda gözüktüğünü aktardı.

BÜYÜKELÇİLERİN DOĞU EKSPRESİ İLE MASALSI YOLCULUĞU

Avrupa Birliği (AB) - Türkiye ulaştırma sektörü işbirliği kapsamında düzenlenen organizasyonla AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, 26 AB ülkesinin Ankara büyükelçi ve eşleri,Turistik Doğu Ekspresi’nin masalsı yolculuğuna katıldı. Seyahat kapsamında, Turistik Doğu Ekspresi’nde “AB-Türkiye İş Birliği” konulu toplantı da düzenlendi. Toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Ömer Fatih Sayan ile Selim Dursun, Berger, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı ve büyükelçiler katıldı.

MANZARA ÇOK GÜZEL

Turistik Doğru Ekspresi’nin ilk durağı olan Sivas’ta Divriği Ulu Cami’yi, Erzurum’da Çifte Minare ve Üç Kümbetler’i ziyaret eden büyükelçilerin son durağı Kars’taki Ani Harabeleri oldu. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger “Türkiye’nin turistik sembolü haline gelen Turistik Doğu Ekspresi’ne insanlar yoğun ilgi gösteriyor. Bu da hiç şaşırtıcı değil çünkü yol boyunca gördüğünüz manzara, kar, nehirler gerçekten çok güzel” ifadelerini kullandı.

YOLCULUK ADETA BÜYÜLEDİ

Portekiz’in Ankara Büyükelçisi Paula Leal da Silva ise, “Geçmişten, tarihi yerlerden, çeşitli medeniyetlerden büyüleniyorum” dedi. Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet de Turistik Doğu Ekspresi’ndeki yolculuğunu ‘muhteşem bir deneyim’ olarak nitelendirerek, Sivas’ın Divriği İlçesi’nin çok etkileyici olduğunu söyledi.

TÜRKİYE ÇİN’E ALTERNATİF OLUYOR

Koronavirüs salgını sonrası, Çin’e kongre turizmi için gidecekler açısından Türkiye alternatif destinasyon oldu. Seyahat firması HIS Travel’ın Genel Müdür Yardımcısı Merve Özkök, özel ilgi turları için de Türkiye’nin ön plana çıkmaya başladığını belirtti. Japon seyahat acentesi HIS’ın üst düzey yöneticisi Tatsuya Nakamori de Çin’e yapılması planlanan seyahatlerin, dünya genelinde hızla iptal edildiğini belirterek, ister turistik ister iş amaçlı olsun, bu seyahatlerin bir şekilde yapılmaya devam edeceğini vurguladı.