Turizmciler bu rakama odaklandı! 2023 hedefi 75 milyon turist

Turizm sektörü temsilcileri, Türkiye’nin 2023 yılındaki 75 milyon turist hedefine odaklandı. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirdiği ve “Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi”nin açıklandığı toplantısında Türkiye’nin turizmdeki yeni hedeflerinim açıkladığını hatırlattı. Türkiye’nin 2023’teki 75 milyon turist hedefinin çok gerçekçi olduğunu belirten Ayık, “75 milyon turist, normal koşullarda kolay şekilde erişebileceğimiz bir hedef. Bazı düzenlemeler yapılırsa turizmde bu hedefin üstüne çıkmak bile mümkün” dedi. Sadece turist sayısında artış değil, kişi başına düşen harcama miktarının artırılmasının da önemli olduğunu aktaran Ayık, yapılacak düzenlemelerle bunun da başarılabileceğini bildirdi.

CARİ AÇIĞI KAPATABİLİR

Turizmin güçlü bir sektör olduğunu vurgulayan Ayık, “Ülke olarak sahip olduğumuz varlıklarımızı ürüne dönüştürürsek ve turistlerin Türkiye’ye gelme nedenlerini çoğaltırsak hedefleri çok daha rahat yakalarız. Hatta turizm sektörü cari açığı tek başına kapatabilir ve hatta Türkiye bu sayede ticari fazla bile verebilir” diye konuştu.

SON DERECE GERÇEKÇİ VE ULAŞILABİLİR

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da “2023’te 75 milyon turist hedefi, Türkiye açısından son derece gerçekçi ve ulaşılabilir bir hedef. Bizim de bu yönde yoğun çalışmalarımız var. Belirli stratejiler çerçevesinde özellikli tanıtım alanında devam ettirilecek çalışmalarla bu hedefe ulaşabileceğimizi söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

İKİ OPERATÖRLE YENİ ANLAŞMA RAHATLATTI

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca “Thomas Cook’un iflasıyla ilgili bazı kafa karışıklıkları vardı ancak İngiliz pazarındaki artışın devam edecek olması ve iki tur operatörü ve havayolu firmasıyla sözleşme imzalama aşamasına gelinmiş olması bizleri rahatlattı” diye konuştu.