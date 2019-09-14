Turizmci 'sezonluk esnaf'a karşı yaptırım bekliyor

Özgül Öztürk

Bu yıl 50 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefleyen turizm sektöründe yüzler gülerken, sezonluk esnaf uyanıklığı tatil bölgelerine akın eden Türk turistleri mağdur etti. Gerek ulaşım araçları, gerek otel ve restoranlarda fahiş fiyat ve bozuk ürünlerle karşı karşıya kalan vatandaşlar, tüketici derneklerinin kapısını çalıyor. Esnafın günü kurtarma derdinde olduğunu belirten yöre sakinleri, işletmecilerin Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerden gelerek, bölgede sezonluk esnaflık yaptığına işaret ediyor.

YÖNETMELİK ÇIKARILMALI

Sektörde yaşanan sorunları sezonun kısa olması ve profesyonel insanların bu süreçte yer almamasına bağlayan Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Kurucu Başkanı Ahmet Zeki Apalı, “Bu yıl turist sayısında artış olduğu için esnaf ‘nasıl olsa mekan doluyor’ zihniyetiyle hareket ediyor. Böylece vatandaştan gelen şikayetler artıyor. Benim önerim turizmi bilinçli bir şekilde her yöreye ve geniş bir zaman dilimine yaymak. O mekanlar kışın açık olduğu taktirde işsizlik sorunu da ortadan kalkacak. Uygulamalar değişecektir” açıklamasını yaptı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin de turiste karşı kusurlu davranan esnafa karşı bir yönetmelik çıkartılarak sorunların çözülebileceğini söyledi.

Fiyat yüksek porsiyon küçük

İstanbul’dan Assos’a ailesiyle tatile giden Zeynep G: “Tatile geldiğimizden beri, her yemek yediğimiz restoranda yüksek fiyat ve küçük porsiyonlar nedeniyle sorun yaşadık. Oturduğumuz lokantalarda garsonlar tabakları sanki fırlatır gibi masaya indirdi. Gelen yemeklerin tadı ve görüntüsü korkunçtu. Aldığımız hizmet, ödediğimiz bedelin çok altındaydı” dedi.

DOLMUŞ KAZIĞI

Yaşadıkları en önemli sorunlardan birinin de ulaşım olduğu bilgisini paylaşan Zeynep G., “Dolmuş içinde asılı fiyat listesinde 5 lira yazarken bizden 6 dakikalık mesafe için 10 TL aldılar” diye konuştu.

Öfke kontrolü eğitimi verilecek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de, bu tür olumsuzlukların önlenmesi için Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarıyla birlikte ekim ayı itibarıyla tüm esnafa yönelik bir öfke kontrolü eğitim çalışması başlatacaklarını ifade etti.