Turizm yeniden ayağa kalkacak
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) belediye başkanları ve turizm sektörünün önemli temsilcilerini bir programda bir araya getirdi.
YELDA GÖKDAĞ
Turizmin salgına bakışının konuşulduğu programda, sektörün yeniden ayağa kalkacağı konusunda görüş birliğine varıldı. Özellikle turist çeken il ve ilçelerinde salgın sonrası için hazırlık yapıldığı da belirtildi. İşte o açıklamalar:
• Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Sonbaharda Gastroantep’i ve Teknofest’i gerçekleştirmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.
• Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel: Kuşadası, Akdeniz’in en önemli kruvaziyer limanı. Temmuzda gemi trafiği yeniden başlar.
• Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş: Mayıs sonu haziran başı gibi Kaş’ta misafir ağırlamaya başlarız.
• Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Hüseyin Altınalan: Kırgız ve Özbekler’in tercihi Türkiye’den yana olacak.