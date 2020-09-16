Turizm sezonu ‘aralık'a uzadı

Koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte, başta Rusya olmak üzere BDT ülkelerinden Antalya’ya gelen turist sayısında hareketlilik yaşanıyor. Antalya’da ağustosta toplam 225 bin olan Rus turist sayısı, eylülün ilk 15 gününde aynı sayıyı yakaladı.

PANDEMİDE BAŞARI



Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, Rus pazarı açısından eylül rezervasyonlarının da iyi olduğunu belirterek, “Muhtemelen sezonun da kasım-aralık ayına kadar uzayabileceğini düşünüyoruz. Rezervasyonlar gayet iyi” dedi. Salgın sürecinde en çok turist ağırlayan destinasyon olan Antalya ve Türkiye’ye insanların akın akın geliyor olmasının sektörün büyük başarısı olduğunu söyleyen Atmaca, “Normalleşme süreciyle sektörün tüm paydaşları, daha fazla istihdam ve daha fazla otelin açılması için mücadele ettik. Gelinen nokta pandemi süreci için çok büyük bir başarı” diye konuştu. Antalya’ya, yılbaşından 13 Eylül’e kadar gelen turist sayısı 2 milyon 3 bin 946’ya ulaştı. Bu kapsamda Rusya 703 bin 463 turistle ilk, Ukrayna 354 bin 518 turistle ikinci, Almanya 239 bin 673 turistle üçüncü sırada yer aldı.

JET2 TÜRKİYE’YE 12 BİN EK KOLTUK DAHA EKLEDİ



İngiliz tur operatörü ve havayolu firması Jet2.com ve Jet2holidays, bu yaz sezonunun geri kalanında Türkiye’ye yönelik uçuş ve tatil programında kapasite artışına gitti. Şirket, Antalya, Dalaman, İzmir ve Bodrum’a ek 60 uçuşla 12 binden fazla koltuk artışına gitti. Jet2holidays CEO’su Steve Heapy, “Türkiye uçuşları için gördüğümüz yüksek talepten dolayı kapasite artışına gittik” dedi.