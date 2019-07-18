Turizm sektörü Avrupa pazarında çift haneli büyüme kaydetti

Bu yıl günlük gelen turist rekorlarının kırıldığı turizmin başkenti Antalya'da, Avrupa pazarındaki çift haneli büyüme yüzleri güldürdü. Avrupa'dan gelen turist sayıları özellikle son aylarda eski seyrine döndü. Geçen yılın ilk yarısında 788 bin 4 Alman turistin ziyaret ettiği Antalya'ya bu yılın aynı döneminde yüzde 19,47 artışla 941 bin 406 Alman turist geldi. Yine geçen yıl ocak-haziran döneminde 237 bin 236 İngiliz turistin geldiği turizmin başkentini bu yıl yüzde 23,34 artışla 292 bin 616 İngiliz turist ziyaret etti. Polonya'dan ise 139 bin 315 turistin ziyaret ettiği kenti, yüzde 42,71 artışla 198 bin 812 Polonyalı turist tercih etti.

Öte yandan Fransa'dan gelen turist sayısında yüzde 34, İsveç'ten yüzde 36, Çek Cumhuriyeti'nden yüzde 46 büyüme kaydedildi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmin Türkiye'nin milli hazinesi olduğunu hatırlatarak, bu bilinçle sektörü desteklemek gerektiğini belirtti. Türkiye'nin bir turizm ülkesi olduğunu, dünyada altıncı sırada yer aldığını ifade eden Yağcı, bu alanda ilk beşe girmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Sevindirici gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Yağcı, "Antalya'yı, 'Türkiye turizminin başkenti' olarak kabul ediyoruz. Rakamlardan da şunu net olarak gördük ki geçen yıl turizmde iyi olmamıza rağmen bu yıl geçen yılın üzerine yüzde 15'lik bir büyümeyle turizm sezonunu devam ettiriyoruz." dedi. Geçen sene Antalya'da 14 milyon civarında turist ağırladıklarına işaret eden Yağcı, bu sene 15-16 milyon turist rakamına ulaşabileceklerine değindi.

Her pazarda önemli gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Yağcı, şöyle konuştu:

"Avrupa pazarında da önemli büyüme gerçekleşiyor. Geçen sene en az büyüme gerçekleşen pazarlardan birisi Almanya'ydı. Bu yıl Almanya pazarında da büyüme söz konusu. Verilere göre, bu seneki rakamlar Rusya pazarının yanında tüm Avrupa pazarlarında Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika gibi tüm ülkelerde de çift haneli büyüme söz konusu. Sezon ortasındayız. Temmuz, ağustos, eylül rakamlarını da beklentilerimize paralel geçirirsek, sene sonunda Avrupa pazarında da güzel bir büyüme yakalamış olacağız. Almanya pazarında 2015 en iyi yıldı. Bu sene 2015'i yakalasak önemli başarı. Biz asıl Almanya pazarındaki büyümeyi 2020'de hedefliyoruz."

"TURİST BAŞINA YÜZDE 8 ARTIŞ"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da 6 ay 17 günün sonunda Antalya'nın iyi bir sezon yaşadığını söyledi.

Doğru ve stratejik planlama yapan tesislerin hiçbirinde sıkıntı olmadığını ifade eden Atmaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya ve Türkiye genelinde turizmde bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Turist başına gelirde yüzde 10 gibi artış hedefi koymuştuk. Şu anda yüzde 8'leri bulduk. Temmuz, ağustostan sonra yüzde 10'ları buluruz diye düşünüyoruz. Hem gelen turist sayısında hem fiyat konusunda yüzde 8-10'lara varan artışları yakalayacağımızı öngörüyoruz. Kışın yaptığımız doğru pazarlama ve doğru tanıtım faaliyetleriyle Kültür ve Turizm Bakanımızın da verdiği destekle turizmde çok iyi bir noktaya geldik. Özellikle Avrupa pazarının eski seyrine döndüğünü, önemli artışlar kaydedildiğini görüyoruz."

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye gelen gurbetçilerin sayısında rekor kırıldığına dikkati çeken Atmaca, okulların kapanmasıyla iç pazarın da hareketlenmeye başladığını dile getirdi. Atmaca, hem Antalya'nın hem Türkiye'nin 6,5 ayda turizmdeki hedeflere hızla ilerlediğini kaydetti.

(AA)