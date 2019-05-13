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  3. Turistlerin şimdiki eğlence aracı: sıcak hava balonları

Turistlerin şimdiki eğlence aracı: sıcak hava balonları

Turistlerin şimdiki eğlence aracı: sıcak hava balonları

Kapadokya'da, ören yerlerini, doğa harikası peribacalarını ve vadileri görmek isteyen turistler için havalanan sıcak hava balonları, gökyüzünde görsel şölen oluşturuyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde turistler, sıcak hava balon turlarına yoğun ilgi gösteriyor. Balonlar, hava şartlarının uygun olduğu günlerde sabahın erken saatlerinde Göreme beldesinden gökyüzüne yükseliyor. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ziyaretçilerine masalsı bir görüntü sunan Kapadokya semalarında süzülen sıcak hava balonları güzel görüntü oluşturuyor.

(AA)

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