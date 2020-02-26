Turiste ev kiralayıp ayda 6 bin lira kazanabilirsiniz

Geçen yılı 51.7 milyon turist ve 34.5 milyar dolar turizm geliriyle kapatan Türkiye, 2020 yılında yeni rekorlara imza atmaya hazırlanıyor. Türk turizmindeki hareketlilik otel ve pansiyonları doldururken, tatilini kiralık ev ve ya villalarda geçirmek isteyenlerin talebi de ev sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor. Beşiktaş, Nişantaşı, Ortaköy gibi İstanbul’un merkezi yerleri veya kıyı bölgelerde bir evi veya yazlığı olanlar evlerini turistlere kiralayarak ciddi miktarda ek gelir elde etmeye başladı. Türkiye’de 1 eviniz varsa ve bu evi yurtdışından gelen 2 kişiye kiralıyorsanız konumuna ve dönemine göre değişmekle birlikte aylık İstanbul’da 6 bin TL, Sapanca’da 12 bin TL, Bodrum’da 4.500 TL, İzmir’de 5.100 TL, Aydın’da 2.900 TL kazanmanız mümkün.

1 VİLLA 150 BİN LİRA BIRAKIYOR

Türkiye’de villa veya daire kiralayarak tatil yapanların sayısının 3-4 yılda katlandığına dikkat çeken VillaRenta.com kurucu ortağı Cihan Demir, 2018’de kiralık villa ve evlerde konaklayan turistlerin geceleme süresinin 5,3 milyona ulaştığını söyledi. Kıyı bölgelerde özellikle kalabalık ailelerin villalara yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Demir, “Bizim Kalkan’da Villa Renta üzerinden kiraladığımız 300 villamız var. İngilizler ve Almanya, Hollanda, Fransa’daki gurbetçiler bu villaları tercih ediyor. Nisan-ekim arası sezonda haftalık 2000 ila 5000 TL arasında kiralanan villalar yıllık 58.000 ila 150.000 TL arasında gelir bırakıyor. Villalara olan talebi gören Azeri bir yatırımcı Türkiye’den sürekli villa alıp kiralama işine girdi” dedi.

İSTANBUL’DA 500 DAİREYE ULAŞTI



İşin getirisinden haberdar olan girişimciler de turistlerin yoğun olarak tercih ettiği Sarıyer, Beşiktaş, Göktürk, Kadıköy gibi bölgelerde uygulama üzerinden kiraya vermek üzere ev sahiplerinden dairelerini kiralayıp, daire içine ciddi masraf yapıp, turistlere hazır hale getiriyor. Bunlardan biri de Blueground. 30 gün veya daha uzun konaklamalar için mobilyalı daire kiralama imkanı sunan Blueground, İstanbul’da kısa sürede 500’ün üzerinde daire sahibiyle anlaştı. Blueground Kurucu Ortağı Kurtuluş Cumhur Korkmaz: “Expatlar, tedavi için Türkiye’ye gelenler, eğitimleri için İstanbul’a taşınanlar, sporcular gibi her meslek ve yaştan turist, otel konforunda ev hizmeti için bizi tercih ediyor” dedi.

49 MİLYON KİŞİ AİRBNB’YLE SEYAHAT ETTİ



2008 yılında ABD’nin San Franscisco şehrinde kurulan Airbnb web uygulaması, dönemsel kiralama işinin dünyadaki öncülerinden. 2017 yılında Airbnb aracılığıyla 49 milyon kişi seyahat etti. Türkiye’de de turistlerin sık uğradığı noktalara yakın bölgelerde oturan yüzlerce ev sahibi evlerini bu site üzerinden günlük, haftalık veya aylık kiralamak için ilan açmış durumda. Günlük ve haftalık kiralamalarda en büyük sorunun güvenlik açığı olduğuna dikkat çeken Türkiye Otelciler Birliği (TUROB) Başkanı Müberra Eresin, “Turist ağırlayacak ev ve villa sahiplerinin de bir şekilde denetim altında tutulması lazım” diye konuştu.