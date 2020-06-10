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  3. Turist rehberine Kovid-19 kriteri
10 Haziran 2020 Çarşamba 03:37 | Son Güncelleme:

Turist rehberine Kovid-19 kriteri

Turist rehberine Kovid-19 kriteri

Turist rehberliği hizmetinde Kovid-19 sürecinde uyulması gereken kurallara ilişkin genelge yayımlandı.

Söz konusu genelgeye göre, Turist Rehberleri Birliği tarafından turist rehberlerine salgın ve hijyen konusunda online eğitim verilecek. Kovid-19 genel hijyen kurallarına ilave olarak tura katılanlardan son 14 gün içerisinde bulunduğu yerler, varsa kronik rahatsızlıkları, Kovid-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenecek. Turda, gezi boyunca turist rehberleri ve gezi katılımcıları için kablosuz mikrofon ve kulaklık sistemi tedarik edilecek. 

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