10 Haziran 2020 Çarşamba 03:37 | Son Güncelleme:
Turist rehberine Kovid-19 kriteri
Turist rehberliği hizmetinde Kovid-19 sürecinde uyulması gereken kurallara ilişkin genelge yayımlandı.
Söz konusu genelgeye göre, Turist Rehberleri Birliği tarafından turist rehberlerine salgın ve hijyen konusunda online eğitim verilecek. Kovid-19 genel hijyen kurallarına ilave olarak tura katılanlardan son 14 gün içerisinde bulunduğu yerler, varsa kronik rahatsızlıkları, Kovid-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenecek. Turda, gezi boyunca turist rehberleri ve gezi katılımcıları için kablosuz mikrofon ve kulaklık sistemi tedarik edilecek.