Turist rehberine Kovid-19 kriteri

Söz konusu genelgeye göre, Turist Rehberleri Birliği tarafından turist rehberlerine salgın ve hijyen konusunda online eğitim verilecek. Kovid-19 genel hijyen kurallarına ilave olarak tura katılanlardan son 14 gün içerisinde bulunduğu yerler, varsa kronik rahatsızlıkları, Kovid-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenecek. Turda, gezi boyunca turist rehberleri ve gezi katılımcıları için kablosuz mikrofon ve kulaklık sistemi tedarik edilecek.