TÜPRAŞ Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu

İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması''na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. Ford 31 milyar lirayla ikinci, Toyota ise 23,6 milyar lira ile üçüncü oldu

(AA)