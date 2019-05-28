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28 Mayıs 2019 Salı 10:28 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 10:52

TÜPRAŞ Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu

TÜPRAŞ Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu

İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu.

İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması''na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. Ford 31 milyar lirayla ikinci, Toyota ise 23,6 milyar lira ile üçüncü oldu

(AA)

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