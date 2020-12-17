Tüm zamanların en yüksek kapanışı... Borsa İstanbul'dan rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,50 değer kazanarak günü 1.399,36 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

AA'nın aktardığı haber göre, BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 28,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,80 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,22 ile spor oldu.

Gün boyu alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 1.399,36 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı beklenti anketi, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası faiz kararı, Almanya'da Ifo endeksleri, ABD'de cari denge başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.