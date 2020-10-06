Tüm tedbirler alındı! Kuzey Marmara Otoyolu Projesi salgın sürecinde hız kesmedi

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi koronavirüs salgını döneminde de tüm hızıyla devam ediyor. İşçilerin kaldığı şantiyelerde giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı proje, ilerleme hızını düşürmeden mesafe katetti.

AA'da yer alan haberde yüksek standartlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı olan proje kapsamında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de yer aldığı, İstanbul'un kuzeyinden geçen 148 kilometrelik Odayeri-Paşaköy arası bölüm, 26 Ağustos 2016'dan itibaren hizmet veriyor.

BU YIL TRAFİĞE AÇILMASI HEDEFLENİYOR

Toplam 80,25 kilometre uzunluğundaki Kınalı-Odayeri Kesimi’nin Kınalı-Kavşağı ile Odayeri Kavşağı arasında yer alan 70 kilometrelik kesimi ile Başakşehir kavşağı ile Habibler kavşağı arasındaki 1,1 kilometrelik bölümü trafiğe açık durumda olup kalan 9,16 kilometrelik bölümündeki çalışmaların sonlandırılarak bu yıl trafiğe açılması hedefleniyor.

Toplam 170,17 kilometre uzunluğundaki Kurtköy-Akyazı Kesiminin Kurtköy ile TEM İzmit-1 Kavşağı arası ve bu aralıkta yer alan bağlantı yollarıyla toplam 102,1 kilometrelik bölümü trafiğe açık olup 68,07 kilometrelik bölümünde çalışmaların tamamlanarak bu yıl içerisinde ulaşıma açılması amaçlanıyor.

İSTANBUL'UN ÇEVRE İLLERE ERİŞİMİ KOLAYLAŞACAK

Otoyol projesinin, İstanbul-İzmir Otoyolu'na entegre edilmesiyle İstanbul'un çevre illere, Ege ve Akdeniz bölgelerine erişiminde büyük kolaylıklar sağlanacak, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Malkara-Çanakkale kesiminde yapım çalışmaları süren Kınalı-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'na entegre edilmesiyle de Marmara Bölgesi’nde kesintisiz ulaşım ringi oluşturacak.

Güzergah boyunca sanayi bölgelerine ve nüfus oranı yoğun bölgelere yapılan bağlantı yolları ve kavşaklarla otoyol çevresinde mal ve hizmetlerin kolaylıkla ekonomik hayata katılması mümkün hale gelecek. Bu sayede İstanbul'a ve Avrupa'ya hızla erişebilen şehirlerin sayısı artmakla birlikte bölgesel ekonomik kalkınmaya da büyük katkı sunulacak.

9 TÜNEL VE 60 VİYADÜK TAMAMLANARAK KULLANIMA ALINDI

Otoyol projesi kapsamında toplam 32 bin 281 metrelik 10 tünel, 56 bin 69 metrelik 69 viyadük bulunuyor. 25 bin 861 metre uzunluğundaki 9 tünel hizmete sunulurken kalan 6 bin 420 metrelik kesimin 6 bin 33 metresinde kazı çalışmaları tamamlandı. Viyadük yapım çalışmalarında ise 50 bin 976 metre uzunluğunda 60 adet viyadük tamamlanarak kullanıma alındı, 5 bin 93 metrelik kesimde ise çalışmalar devam ediyor.

Otoyolun Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de kapsayan 148 kilometrelik kesimi 26 Ağustos 2016'da açıldı, yapım çalışmalarına 2016'da başlanan diğer kesimleri ile birlikte bugüne kadar toplam 321 kilometre otoyol hizmete girdi.

PROJENİN ASYA VE AVRUPA TARAFINDAN YÜZDE 97 FİZİKİ İLERLEME SAĞLANDI

Yüzde 97 fiziki ilerleme sağlanan projede 2020 yılı sonunda, Avrupa tarafında kalan son 9,16 kilometrelik kısım ile Asya tarafında kalan son 68,07 kilometrelik kısmın trafiğe açılması planlanıyor.

Ayrıca, Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı bölümlerinde 127 köprü, 68 üst geçit, 92 alt geçit, 613 menfez inşa ediliyor. Bunun yanı sıra toplam 46 yüksek standartlı kavşağın da inşası gerçekleştiriliyor.

Otoyol güzergahındaki yerlerde hava kalitesi, gürültü ölçümleri, su ve toprak kalitesi ölçümleriyle fiziksel çevre çalışmaları yapılıyor.

SAKARYA NEHRİ ÜZERİNDE ÖZEL KÖPRÜ İNŞA EDİLİYOR

Bu yılın sonunda tamamı açılması beklenen otoyol, Rüstemler mevkisinde Türk mühendislerce imalatı yürütülen ve özel bir inşa metodu olan dengeli konsol sistemiyle 110 metre orta açıklıklı köprü sayesinde Sakarya Nehri'ni geçecek.