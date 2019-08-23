Tüm çalışanları ilgilendiriyor! İstifa eden de alabilecek...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonuna ilişkin ilk çerçeveyi hazırladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "tek bir çalışanın mağdur edilmeyeceğini" vurguladığı kıdem tazminatı konusunda, geçmişteki çalışmalar da dikkate alınarak yeni bir model üzerinde çalışılıyor. Yeni modelin dört sac ayağını "fon gelirlerinin işletilmesi, işverenin devlet desteği ile emeklilik finansmanına dâhil edilmesi, tamamlayıcı emeklilik, çalışanların haklarının korunması" oluşturuyor. Bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonu, Bireysel Emeklilik Sistemi ile entegre edilecek. Hem işçi hem de işvereni rahatlatan bir model ortaya konulacak.

AMAÇ İŞÇİYİ KORUMAK

Fon sistemindeki temel amaç çalışanın gelecekteki maddi durumunu korumak, düşük kıdemle işçi çıkarılmasını önlemek olacak. Bugün iş sözleşmesi sona eren her 10 çalışandan sadece biri kıdem alırken, fon sistemi kurulduğunda bütün çalışanlar kıdemini alabilecek. Fon sistemiyle daha çok işçi kıdem tazminatına hak kazanabilecek. Ayrıca çalışanın düşük kıdem tazminatı oranlarıyla karşılaşmasının önüne geçilecek. Kıdem tazminatı planlanır hale gelirken, işverenin de maliyeti düşecek. Her ay bütün çalışanlar için belirli bir miktar prim ödeneceği için maliyet zamana yayılmış olacak.

İSTİFAYA DA TAZMİNAT

Yeni kıdem tazminatının önemli başlıklarından birini 'fonda kalma süresi' oluşturuyor. Mevcut sistemde istifa edenler tazminat alamıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte istifa eden de kıdem tazminatı alacak. Bunun için sistemde asgari belli süre kalmak gerekecek. Birikim Fon'da kaldığı sürece nemalanacak.

NAKİT ÇEKME OLANAĞI

Bireylerin emeklilik gelirlerinin artırılması için kamu emeklilik sistemi dışındaki sistemlere katılım teşvik edilecek. Bireysel Emeklilik Sistemi modelinde sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacak.

Yeni Asır