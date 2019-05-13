Tüketicilerin çoğu internet reklamlarından rahatsız

Araştırma şirketi GfK ve Interactive Advertising Bureau (IAB) Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilen araştırma kapsamında tüketicilerin internette çıkan reklamlar ile ilgili görüş ve değerlendirmeleri incelendi. Her üç tüketiciden ikisi internette çıkan reklamlardan rahatsız olduğunu belirtirken, söz konusu tüketicilere en çok hangi reklam türünden rahatsızlık duyduğu sorulduğunda, yüzde 33 ile ‘içeriğin ortasında beliren reklamlar’ birinci sırada yer aldı.

SİTELERİ YAVAŞLATIYOR

Reklamlardan rahatsız olduğunu belirten her 4 kişiden 1’i reklamlardan, ilgilendikleri web sitesinin yavaş açılmasına neden olduğu için, her 5 kişiden 1’i de bilgisayarlarına virüs bulaştırdığı için rahatsız olduğunu belirtti.

YÜZDE 91 ADBLOCKER KULLANMIYOR

Reklamlardan rahatsız olan kişilerin yüzde 31’i buna rağmen reklam gösterimi olan ve ücretsiz mobil uygulamaları veya internet üyeliklerini tercih edeceğini ifade ederken rahatsız olan tüketicilerin büyük çoğunluğu yüzde 91’i internette reklam çıkmasını engelleyen bir uygulama / eklenti olan Adblocker’ı kullanmadığını bildirdi.