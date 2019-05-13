Tüketicilerin çoğu internet reklamlarından rahatsız
Türkiye’de her 3 tüketiciden 2’si internetteki reklamlardan rahatsız olurken, ‘içeriğin ortasında beliren reklamlar’ en fazla rahatsızlık duyulan oldu.
Araştırma şirketi GfK ve Interactive Advertising Bureau (IAB) Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilen araştırma kapsamında tüketicilerin internette çıkan reklamlar ile ilgili görüş ve değerlendirmeleri incelendi. Her üç tüketiciden ikisi internette çıkan reklamlardan rahatsız olduğunu belirtirken, söz konusu tüketicilere en çok hangi reklam türünden rahatsızlık duyduğu sorulduğunda, yüzde 33 ile ‘içeriğin ortasında beliren reklamlar’ birinci sırada yer aldı.
SİTELERİ YAVAŞLATIYOR
Reklamlardan rahatsız olduğunu belirten her 4 kişiden 1’i reklamlardan, ilgilendikleri web sitesinin yavaş açılmasına neden olduğu için, her 5 kişiden 1’i de bilgisayarlarına virüs bulaştırdığı için rahatsız olduğunu belirtti.
YÜZDE 91 ADBLOCKER KULLANMIYOR
Reklamlardan rahatsız olan kişilerin yüzde 31’i buna rağmen reklam gösterimi olan ve ücretsiz mobil uygulamaları veya internet üyeliklerini tercih edeceğini ifade ederken rahatsız olan tüketicilerin büyük çoğunluğu yüzde 91’i internette reklam çıkmasını engelleyen bir uygulama / eklenti olan Adblocker’ı kullanmadığını bildirdi.