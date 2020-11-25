Tüketiciler dikkat! 'Efsane Cuma'nız kâbusa dönmesin

Türkiye’de ‘Efsane Cuma’, ‘Süper Cuma’, ‘Efsane Günler’ gibi isimlerle bilinen indirim kampanyaları devam ederken, bu yıl Kovid-19’u fırsat bilen dolandırıcılar, online alışveriş yapanları gözüne kestirdi. Çünkü pandami nedeniyle online alışveriş siteleri her zamankinden daha fazla ziyaret edilecek. Aslında ‘Efsane Cuma’ bu yıl yarına denk geliyor ama birçok mağaza indirimlerini yalnızca bir günle sınırlamak yerine, kasım ayı boyuna yaydı. Ancak asıl indirimlerin olduğu bu cumayı yani yarını tüketiciler kadar siber dolandırıcılar da büyük bir sabırsızlıkla bekliyor.

ABARTIYA KANMAYIN



Birçok online alışveriş sitesinin kampanyalı satışlar planladığı bu günde tüketicilerin çok dikkatli olması gerektiğini belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, abartılı kampanyalara, kredi kartı dolandırıcılıklarına ve sahte alışveriş sitelerine karşı tedbirli olunması uyarısında bulunarak mutlaka sanal kartla alışveriş yapılması gerektiğini vurguladı. Akkoyunlu, kredi kartı ve kimlik bilgilerini ele geçirmek için Black Friday’i fırsat bilen siber dolandırıcılara karşı tüketicileri uyararak bilgisayar ve akıllı telefonlarla güvenli alışveriş için şu uyarılarda bulundu:

SANAL KART KULLANIN



• Banka kartı ve kredi kartı yerine sanal kart tercih edin.

• Özel içeriklere hemen kanmayın, gelen maillerin adresini ve doğruluğunu kontrol edin.

• Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflere itibar etmeyin.

• Verdiğiniz bilgilere dikkat edin.

• Ücretsiz ve halka açık Wi-Fi erişim noktalarından uzak durun.

• Verilerinizi yedekleyin.

• Mobil cihazınızın güvende olduğuna emin olun.

• Hesap özetlerini ve kredi kartı ekstrelerini mutlaka kontrol edin.

• Mağazaların uygulamalarını kullanın.

AKILLI ALIŞVERİŞ İÇİN KRİTİK ÖNERİLER



İhtiyaç listesi yapın: Kampanyalar, reklamlar kafanızı karıştırabilir. İhtiyaç duyduğunuz ürünlerin listesini yapın.

Ürünlerin ön araştırmasını yapın: Ürünlerin hangi marka ve modelini almak istediğinize önceden karar verin.

Alternatif ürünler belirleyin: Almayı düşündüğünüz ürünün tükenebileceği ihtimalini de düşünerek alternatif marka ve modelini belirleyin.

Fiyat araştırması yapın: Listenizdeki ürünlerin fiyatlarını hem kampanya öncesinde hem de kampanya döneminde araştırın.

Para iadeli siteleri kullanın: Alışveriş yapacağınız siteye para iadeli siteler üzerinden gitmeniz avantajlı olabilir.

Bildiğiniz mağazalardan alışveriş yapın: Abartılı indirimlere karşı mutlaka şüpheci yaklaşın. Güvendiğiniz ve bildiğiniz, kurumsal firmaların sitelerinden alışveriş yapın.

Kargo bilgisini iyi okuyun: Kargonun ücretli mi ücretsiz mi olduğunu araştırın. Fiyat araştırmasını da fiyat+kargo ücretini baz alarak yapın.