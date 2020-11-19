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19 Kasım 2020 Perşembe 23:24 | Son Güncelleme:

'Tüketici panik yapmasın, gıda stokuna gerek yok'

'Tüketici panik yapmasın, gıda stokuna gerek yok'

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, koronavirüs nedeniyle yapılan kısıtlamalarda halkın paniğe kapılıp, evlerine stok yapmalarına gerek olmadığını söyledi.

Türkiye’nin gıda noktasında üretici bir ülke olduğunu vurgulayan Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, “Hiçbir problem yaşamayacağız” dedi. Düzgün, “Alışveriş saatlerini günün her saatine bölelim. Son saate bırakmadan günün her saatinde alışveriş yapılmalı. Önceden ne alacağımızı belirleyip, hızlı alışveriş yaparak mağazadan eve gitmek lazım” dedi.

AİLECEK ALIŞVERİŞ YOK

Düzgün, şunları söyledi: “Tüketicilerin mağazalarda hijyen kurallarına uymaları gerekiyor. Tüketicilerimizin paketli olmayan ürünlerde eldiven kullanmalarını arzu ediyoruz. Maske olmazsa olmazımız. Tüketicinin aile boyu çoluk çocuk alışverişe gelmelerini önermiyorum.” 

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