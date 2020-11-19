'Tüketici panik yapmasın, gıda stokuna gerek yok'

Türkiye’nin gıda noktasında üretici bir ülke olduğunu vurgulayan Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, “Hiçbir problem yaşamayacağız” dedi. Düzgün, “Alışveriş saatlerini günün her saatine bölelim. Son saate bırakmadan günün her saatinde alışveriş yapılmalı. Önceden ne alacağımızı belirleyip, hızlı alışveriş yaparak mağazadan eve gitmek lazım” dedi.

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Düzgün, şunları söyledi: “Tüketicilerin mağazalarda hijyen kurallarına uymaları gerekiyor. Tüketicilerimizin paketli olmayan ürünlerde eldiven kullanmalarını arzu ediyoruz. Maske olmazsa olmazımız. Tüketicinin aile boyu çoluk çocuk alışverişe gelmelerini önermiyorum.”