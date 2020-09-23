Tüketici güveni tekrar yükselişe geçti

Tüketici güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 3.2 yükselerek 82 oldu. Böylece son 3 yılın en iyi eylül değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksini güncellenen hesaplama yöntemine göre açıkladı. Endeks ağustosta 79.4 seviyesindeydi. Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi eylülde yüzde 5.8 artarak 71.8 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 1.7 artarak 79.1 seviyesinde gerçekleşti. Genel ekonomik durum beklentisi de yüzde 4.8 yükseldi ve 83.3 oldu. Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise yüzde 1.3 artarak 93.8’e çıktı.

ESKİ HESAPTA DA ARTTI



Güncelleme öncesi duruma göre hesaplanan endeks de aylık bazda yüzde 3.7 artışla 61.8 oldu. Tüketici güven endeksi Eylül 2019’da ise 55.8 seviyesindeydi. Güncellenen endeksi yukarı taşıyan, hanelerin mevcut maddi durumlarının ve genel ekonomik durumun gelecek 12 ay beklentilerindeki yükseliş. Gelecek 12 ayda dayanıklı tüketim malı satınalma düşüncesinde ve hanenin gelecek 12 aylık maddi durum beklentisinde ise sınırlı bir artış var.

TÜİK’TEN GÜNCELLEME



TÜİK, Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğü’nün tavsiyeleri doğrultusunda endeksi oluşturan dört alt endeksten ikisini güncelledi. Hesaplamadan işsiz sayısı ve tasarruf etme ihtimali beklentisi çıkarıldı.

YILI TAHMİNLERDEN İYİ TAMAMLAYACAĞIZ



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik verilerin iyi geldiğini ve yılın tahminlerden iyi bir noktada tamamlanacağını bildirdi. Albayrak, Twitter hesabından, eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini değerlendirdi. Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, “Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustosa göre tüketici güven endeksi yüzde 3.2 artarak 82 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşallah” değerlendirmesinde bulundu.