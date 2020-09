Tüketici güven endeksi rakamları açıklandı

TÜİK verilerine göre, güncelleme öncesi duruma göre hesaplanan tüketici güven endeksi de, aynı dönemde yüzde 3.7 artışla ağustostaki 59.6 düzeyinden, eylülde 61.8'e çıktı.

Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğü'nün (European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs-DG ECFIN) tavsiyeleri doğrultusunda ve endeksin uluslararası karşılaştırılabilirliğini sağlamak amacıyla tüketici güven endeksini oluşturan dört alt endeksten ikisi güncellendi.