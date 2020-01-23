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  3. Tüketici Güven Endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre %0,1 oranında arttı

Tüketici Güven Endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre %0,1 oranında arttı

Tüketici Güven Endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre %0,1 oranında arttı

Tüketici güven endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre %0,1 oranında arttı; Aralık ayında 58,77 olan endeks, Ocak ayında 58,82 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Aralık ayında 77,7 iken, Ocak ayında %2,3 oranında artarak 79,5 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 77,4 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Aralık ayında 76,5 iken, Ocak ayında %1,1 oranında artarak 77,4 oldu.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLANDI

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 56,8 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Aralık ayında 57,1 iken Ocak ayında %0,5 oranında azalarak 56,8 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 21,6 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Aralık ayında 23,8 iken, Ocak ayında %9,1 oranında azalarak 21,6 oldu.


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