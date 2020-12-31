TÜİK, Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2021 TEFE TÜFE Ocak ayı kira artışı, zam oranları ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını yayınlıyor. Açıklanması beklenen zam oranlarıyla birlikte, aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alınıp, tüketici fiyatları yüzde oranı netleşmiş olacak. Aynı zamanda TÜİK verilerine göre, aralık ayı ana harcama gruplarında fiyat değişimleri belli olacak. Memur ve emekliler özellikle maaşlara yapılacak zam oranın netleşmesi için bu günü bekliyor. Peki TÜİK, Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE zam oranı Ocak ayı kira artışı nasıl olacak?



TEFE TÜFE OCAK AYI KİRA ARTIŞI NASIL OLACAK?



Ocak ayında ne kadar kira ödeyeceğini düşenen ve hesaplamak isteyenler, Aralık ayı enflasyon oranlarını merakla bekliyor. Yapılacak zam oranlarına göre kira hesaplama, kira artış oranı nasıl hesaplanır araştırmalarını yaparlar. Söz konusu aralık ayı enflasyon rakamlarının belirlenmesi ile birlikte TEFE TÜFE zam oranları da netleşmiş olacak.



ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi endeksleri ile değişim değerleri 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

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Milyonlarca emekli ve memuru yakından ilgilendiren 2021 yılının ilk 6 ayı için yapılacak zam oranı aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Gözler 13 milyon emekliyi ve 3 milyon memuru doğrudan ilgilendiren memur ve emekli zam oranlarına çevrildi. Yeni yılın ilk 6 ayı içerisinde ne kadarlık bir zam alacağını merak eden emekli vatandaşlar ve memurlar aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasını bekliyor.



Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına sayılı günler kala ekonomistler öngörülerini paylaştı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,02 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,02 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,91 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.

ENFLASYONA GÖRE ARALIK KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Aralık 2020 Kira Artış Oranı: % 14,03 (Tahmini rakam)



Aralık Ayı Kira Zammı Tutarı: 140,3 TL

Aralık Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.140,3 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Aralık ayında ödeyeceği kira zammı 140,3 TL lira olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.140,3 TL lira olarak gerçekleşmektedir.

ENFLASYONA GÖRE KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı 'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı. Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.

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