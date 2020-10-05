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  • TÜİK açıkladı: Eylül'de en çok patlıcanın fiyatı arttı
05 Ekim 2020 Pazartesi 12:11 | Son Güncelleme:

TÜİK açıkladı: Eylül'de en çok patlıcanın fiyatı arttı

TÜİK açıkladı: Eylül'de en çok patlıcanın fiyatı arttı
AA

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) tüketici fiyatları bazında eylül ayında en yüksek fiyat artışının yüzde 18,65 ile patlıcanda gerçekleştiğini bildirdi. Eylülde en çok ucuzlayan ürün ise yüzde 22,07 ile limon oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylülde fiyat artışında patlıcanı yüzde 16,83 ile sivri biber, yüzde 13,73 ile muz izledi.

AA'da yer alan habere göre, eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler, yüzde 13,44 ile dolmalık biber, yüzde 9,76 ile kuru soğan, yüzde 9,6 ile taze fasulye, yüzde 9,04 ile kabak, yüzde 8,80 ile bulaşık makinası, yüzde 8,72 ile çocuk için sweatshirt, yüzde 8,48 ile derin dondurucu ve yüzde 8,20 ile buzdolabı oldu.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 19,13 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 13,48 ile elma, yüzde 7,13 ile erik, yüzde 6,31 ile şehirlerarası otobüs ücreti, yüzde 4,96 ile havuç, yüzde 4,82 ile kavun, yüzde 4,52 ile tavuk eti izledi. 

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