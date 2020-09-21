TÜBİTAK personel alımı ne zaman? TÜBİTAK 29 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

TÜBİTAK personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. TÜBİTAK BİLGEM'e bağlı personelliklere 29 personel alımı gerçekleştirilecek. Başvurular "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Alımlarda ise TÜBİTAK personel alımı şartları kriter sayılacak.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne (BİLGEM) bağlı Kamu Sertifikasyon Merkezi (KAMU-SM), Teknoloji Transferi ve Sanayileşme Başkan Yardımcılığı ile Marmara Araştırma Merkezi'ne (MAM) bağlı Malzeme Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere toplam 29 personel alımı yapılacak.

TÜBİTAK BİLGEM'e alınacak personelden 24'ü KAMU-SM'de, 3'ü Teknoloji Transferi ve Sanayileşme Başkan Yardımcılığında istihdam edilecek. 2 personel de MAM Malzeme Enstitüsü bünyesinde görevlendirilecek.

İş başvuruları, 12 Ekim'e kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilebilecek.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Personel alımı için gerekli koşullar ve süreçler, kurumun "www.tubitak.gov.tr" internet adresinde yer alacak. Ayrıca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından bilgi edinilebilecek.