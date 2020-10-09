TÜBİTAK personel alımı başvuru ekranı! TÜBİTAK 34 personel alımı başvuru ne zaman, şartları nelerdir?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsünde (TÜSSİDE) görev yapmak üzere 34 personel istihdam edecek. TÜBİTAK personel alımı başvuru ekranı iş başvuru sürecinin tamamlanacağı yer olacak. Alım yapılacak 34 kişi Kocaeli'de çalışacak.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

TÜBİTAK TÜSSİDE bünyesinde görev yapmak üzere alınacak 32 Ar-Ge personeli ve 2 uzman olmak üzere toplam 34 kişi istihdam edecek. Alım yapılan kişiler Kocaeli'de çalışacak.

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Söz konusu pozisyonlar için 30 Ekim'e kadar başvuru yapılması gerekecek.

Personel alımı için gerekli koşullar ve süreçler, kurumun "www.tubitak.gov.tr" internet adresinde yer alacak. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından bilgi edinilebilecek.