TÜBİTAK personel alımı 2020: TÜBİTAK 35 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
TÜBİTAK 35 personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, alımı yapılan kişilerin Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) biriminde görevlendirileceği bildirildi. TÜBİTAK personel alımı için, belirlenen kriterleri karşılamak gerekiyor.
TÜBİTAK personel alımı için ilan yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre TÜBİTAK 35 personel alımı gerçekleştirecek. Ankara'da kısmi süreli proje personeli olarak istihdam edilecek olan kişiler, SAGE biriminde görev yapacaklar.
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TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Resmi Gazete'de yayımladığı ilanda 35 personel alımı yapacağını bildirdi. Alımı yapılacak olan 35 kişi; Ankara'da kısmi süreliproje personeli olarak Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) biriminde görevlendirilecek.
Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılara TÜBİTAK'ın resmi internet sitesinin (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da ulaşabilecek.
Alımlar için son başvuru tarihi 21 Eylül olarak belirlendi.
Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden tamamlanabilecek.
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI 2020 ŞARTLARI
- Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
- Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.
- 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
- Ayda en az 3 (3*8 saat = 24 saat), en fazla 10 (10*8 saat = 80 saat) gün görev yapmasına engel bir durumu olmamak (Kısmi zamanlı çalışma süresinin toplamı değerlendirilecektir. 8 saat 1 güne tekabül etmektedir).