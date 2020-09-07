TÜBİTAK personel alımı 2020: TÜBİTAK 35 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

TÜBİTAK personel alımı için ilan yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre TÜBİTAK 35 personel alımı gerçekleştirecek. Ankara'da kısmi süreli proje personeli olarak istihdam edilecek olan kişiler, SAGE biriminde görev yapacaklar.

MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Resmi Gazete'de yayımladığı ilanda 35 personel alımı yapacağını bildirdi. Alımı yapılacak olan 35 kişi; Ankara'da kısmi süreliproje personeli olarak Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) biriminde görevlendirilecek.

Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılara TÜBİTAK'ın resmi internet sitesinin (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da ulaşabilecek.

Alımlar için son başvuru tarihi 21 Eylül olarak belirlendi.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden tamamlanabilecek.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI 2020 ŞARTLARI