TÜBİTAK personel alımı 2020 ne zaman? TÜBİTAK personel alım şartları neler? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TÜBİTAK, BİLGEM UEKAE bünyesinde görev yapmak üzere 9 Ar-Ge personeli alacak. TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, istihdam edilecek 9 Ar-Ge teknisyeni BİLGEM UEKAE bünyesinde Kocaeli'de görev yapacak. TÜBİTAK personel alımına dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor...

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TÜBİTAK PERSONEL ALIMI 2020 NE ZAMAN?



TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, istihdam edilecek 9 Ar-Ge teknisyeni BİLGEM UEKAE bünyesinde Kocaeli'de görev yapacak. Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden 27 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

TÜBİTAK PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?



Alım için gerekli koşullar ile sürece ilişkin bilgilere TÜBİTAK'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da ulaşılabilecek.