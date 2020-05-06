TÜBİTAK personel alımı 2020 ne zaman? TÜBİTAK personel alım şartları neler?
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsünde (UEKAE) görev yapmak üzere 9 Ar-Ge personeli alınacak. TÜBİTAK personel alımı 2020 ne zaman? TÜBİTAK personel alım şartları neler? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. TÜBİTAK personel alımına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
TÜBİTAK personel alımı 2020 ne zaman? TÜBİTAK personel alım şartları neler? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TÜBİTAK, BİLGEM UEKAE bünyesinde görev yapmak üzere 9 Ar-Ge personeli alacak. TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, istihdam edilecek 9 Ar-Ge teknisyeni BİLGEM UEKAE bünyesinde Kocaeli'de görev yapacak. TÜBİTAK personel alımına dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor...
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TÜBİTAK PERSONEL ALIMI 2020 NE ZAMAN?
TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, istihdam edilecek 9 Ar-Ge teknisyeni BİLGEM UEKAE bünyesinde Kocaeli'de görev yapacak. Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden 27 Mayıs'a kadar yapılabilecek.
TÜBİTAK PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?
Alım için gerekli koşullar ile sürece ilişkin bilgilere TÜBİTAK'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da ulaşılabilecek.