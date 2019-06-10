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10 Haziran 2019 Pazartesi 08:50 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 08:50

TÜBİTAK 5 kişiyi istihdam edecek

TÜBİTAK 5 kişiyi istihdam edecek

TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli'de görevlendirilmek üzere 5 personel istihdam edecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK), Ankara ve Kocaeli'de görevlendirilmek üzere 5 personel alımı yapılacak. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü ve Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 4'ü koruma memuru, 1'i şoför olmak üzere 5 personel istihdam edilecek.

Ankara ve Kocaeli'deki kadrolar için başvurularda istenen koşullar ve süreçler TÜBİTAK  ve Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfalarından öğrenilebilecek. Müracaatlar, 14 Haziran'a kadar Türkiye İş Kurumunun web sayfasından  yapılabilecek. 

(AA)

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