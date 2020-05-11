TUBİTAK Resmi Gazete aracılığı ile yapılan duyuru ilanı ile 27 personel alacağını duyurdu. Bu duyurunun ardından TUBİTAK 27 personel alımı ne zaman? TUBİTAK 2020 personel alım şartları ne? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) istihdam edilmek üzere personel alınacak. Buna göre, 21'i Ar-Ge personeli olmak üzere 27 kişinin alımı gerçekleştirilecek.

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TUBİTAK 27 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?



Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünde (SAGE) istihdam edilmek üzere personel alınacak.

Buna göre, 21'i Ar-Ge personeli olmak üzere 27 kişinin alımı gerçekleştirilecek.

TUBİTAK 2020 PERSONEL ALIM ŞARTLARI NE?



Başvurular, 1 Haziran'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılacak.