TTK kura çekimi sonuçları açıklandı mı? TTK kura sonuçları canlı yayın nereden izlenir?

TTK kura sonuçları Elmas TV üzerinden canlı yayınlanıyor. TTK kura sonuçları listesi ne zaman açıklanır? Zonguldak’ta, Türkiye Taş Kömürü Kurumu´na (TTK) alınacak 500 işçi için heyecan devam ediyor. Başvuranlar arasından işe girmeye hak kazanacak adayları tespit etmek amacıyla; Zonguldak 350 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Zonguldak Site (Bahçelievler) kapalı Spor salonunda, Amasra/Bartın 100 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Amasra Müessese Müdürlüğü sinema salonunda, Karabük 50 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Karabük Nikah salonunda saat 09.00’da başlamak üzere Noter tarafından kura çekimi yapılıyor.

TTK KURA SONUÇLARI NE ZAMA AÇIKLANACAK?

23 Mayıs 2019 günü Site Spor Salonu’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız’ın da katılımıyla kura çekimi yapılacak. Alınacak 500 işçiden 350’si Zonguldak’tan, 100’ü Bartın’dan ve 50’si Karabük’ten olmak üzere kura çekimi gerçekleştirilecek.

KURALAR NEREDE YAPILACAK?

Başvuranlar arasından işe girmeye hak kazanacak adayları tespit etmek amacıyla;

Zonguldak 350 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Zonguldak Site (Bahçelievler) kapalı Spor salonunda,

Amasra/Bartın 100 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Amasra Müessese Müdürlüğü sinema salonunda,

Karabük 50 işçi alımı için; 23 Mayıs 2019 tarihinde, Karabük Nikah salonunda saat 09.00’da başlamak üzere Noter tarafından kura çekimi yapılacaktır.

YEDEKLER KURAYLA BELİRLENECEK

Her üç il için de kura çekimi noter aracılıklarıyla gerçekleştirilecek. Öte yandan Zonguldak için başvuruda bulunan 18 bin 221 kişi arasından 350’si asil 350’si yedek kura ile belirlenecek. Kura çekimine dair detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KURA SONRASINDA NELER YAPILACAK?

Kura çekimi sonucunda işe girmeye hak kazanan adaylar; Kurumumuzca sevk edilecekleri tam teşekkülü hastaneler tarafından, 20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kurallarına uygun olarak hazırlanan TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda alacakları “Yeraltında panoayak üretim işçiliği sanatında çalışır” kararlı sağlık raporlarına müteakip işe başlatılacaklardır.

Zonguldak, Bartın ve Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce, 06.05.2019 tarihinde başlayacak olan 5 günlük işçi alım ilanı süresi içinde, şartlara haiz olan adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adrese göre Zonguldak, Bartın veya Karabük İş Kurumu İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.