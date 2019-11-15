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  3. TTK işçi alımı kura sonuçları listesi: TTK kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

TTK işçi alımı kura sonuçları listesi: TTK kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

TTK işçi alımı kura sonuçları listesi: TTK kura çekimi sonuçları açıklandı mı"

TTK kura çekimi sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması araştırılıyor. TTK kura çekimi sonuçları açıklandı mı? Türkiye Taşkömürü Kurumu'na alınacak 30 nitelikli personeli için kura çekilişi yapılıyor. Alımlar için başvurular 21 Ekim ve 25 Ekim tarihleri aralığında gerçekleştirilmişti. Kura çekimi sonucunda, her sanatta işe alınacak işçi sayısının 4 katı oranında “Asıl” ve 4 katı oranında “Yedek” aday belirlenerek ileriki bir tarihte yapılacak olan sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

TTK kura sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. TTK kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanır? Kurum tarafından 30 personel alınacak. 30 kişi için 120 asıl kura çekileceği, 120 kişinin ise 120 yedeği çekiliyor. Çekiliş 1.Noter Başkanı Yaşar Kapukiran Başkanlığında çekiliyor. Alınacak olan bu işçiler, Yönetmelik hükümlerine göre önce Kura Çekimi ve daha sonra kurum tarafından yapılacak olan Pratik Uygulama ve Sözlü Sınav sonucunda tespit edileceklerdir.

TTK KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kurumun yerüstü ve gerektiğinde yeraltı işyerlerinde 4857 sayılı İş kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere, 6 sanatta toplam 30 nitelikli işçi alımı yapılacaktır.

Alınacak olan bu işçiler, Yönetmelik hükümlerine göre önce Kura Çekimi ve daha sonra kurum tarafından yapılacak olan Pratik Uygulama ve Sözlü Sınav sonucunda tespit edileceklerdir.

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30 kişi için 120 asıl kura çekileceği, 120 kişinin ise 120 yedeği çekiliyor. Çekiliş 1.Noter Başkanı Yaşar Kapukiran Başkanlığında çekiliyor.

Kura çekimi sonucunda, her sanatta işe alınacak işçi sayısının 4 katı oranında “Asıl” ve 4 katı oranında “Yedek” aday belirlenerek ileriki bir tarihte yapılacak olan sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Yönetmelik hükümlerine göre, “Öncelikli” kontenjandan İş Kurumuna kayıt yaptıran adaylar kura çekimine katılmayacak direkt olarak Pratik uygulama ve sözlü sınava katılacaklardır.


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